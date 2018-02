Luis del Val, el polémico colaborador de Herrera, desvela sus sorprendentes trabajos en el pasado Ecoteuve.es 7/02/2018 - 17:50 0 Comentarios

Vendió pisos y enciclopedias a domicilio, además de promocionar una discoteca en Gandía

Luis del Val, que recibió numerosas críticas por llamar "maricones de mierda" a Orgullo Vallecano por "ensuciar" la Cabalgata de Reyes, ha desvelado en el programa de entrevistas Entre tú y yo, con Carlos Benedito, su infancia, desconocida para muchos.

El periodista y escritor recordó su infancia en Ateca, Calatayud, su pueblo materno: "Desayunabas, te ibas a la calle y volvías a la hora de comer. No tenías que dar explicaciones pese a que mi madre era una persona muy exigente". En el colegio no quería "aspirar a ser el primero": "Era un estudiante que no me esforzaba, yo cumplía".

El polémico colaborador de COPE no estudió Periodismo, sino Magisterio: "Soy un periodista chusquero". Con 15 años empezó a colaborar en el programa Cadete, de Radio Zaragoza", afirma del Val, cuyo destino fue a parar a Gandía con su compañera de emisora. Allí, se ganaba un dinero extra promocionando una sala de fiestas altavoz en mano por la playa.

A su vuelta, volvió a colaborar con Radio Zaragoza. "Como pagaban muy poco estuve un par de años vendiendo pisos. También he vendido enciclopedias a domicilio esa venta en frío, eso de tocar el timbre. Yo me las arreglaba muy bien", confiesa.

Sus trabajos televisivos

Además de trabajar codo con codo con Iñaki Gabilondo, y ahora con Carlos Herrera, Luis del Val también apareció en televisión. En Localia tuvo un programa de entrevistas donde charló "desde Butrageño a Ana Belén". Después, durante unos años hacía un comentario en el telediario de la noche: "Me dijeron que cuando aparecía, se hundía la audiencia hasta que al final se acostumbraron". Antes, fue guionista de Con ustedes... de Pedro Ruiz de Antena 3 y con Concha Velasco en Encantada de la vida.

