Jorge Javier ataca a Isabel Pantoja tras su reaparición: "Ya no provoca interés"
7/02/2018 - 17:09

Mila Ximénez: "Solo da audiencia cuando la ponen a parir"

Fue extraño, pero Isabel Pantoja se paró hace unos días ante el micrófono de Sálvame después de salir del hospital por el nacimiento de Isabel Pantoja. La tonadillera confesó a Kike Callleja su desacuerdo con su sobrina Anabel Pantoja trabaje en el programa de Telecinco. "No es su sitio. Sencillamente, porque ella no tiene que defender nada. Y a mí me duele mi sobrina, y ella llorando. ¿Llorando de qué?".

Este miércoles, Jorge Javier ataca a la Pantoja en su blog de Lecturas. "Ella sigue impertérrita, fiel a sus convicciones, adicta al victimimo, convencida de que el mundo no tiene otra cosa que hacer que despertarse por la mañana para ponerla verde".

A continuación, el presentador recuerda "un vídeo de relleno" de la tonadillera que no provocó casi ninguna reacción en sus colaboradores: "Se quedaron mudos. No sabían qué decir. El personaje ya no provocaba ya interés". Y añade: "Se ha quedado anclada en la época en la que te lanzaba una mirada de las suyas y te cagabas de miedo".

Mila: "Chabelita y su madre son anacrónicas y pedantes"

Por su parte, Mila Ximénez también reflexiona sobre la familia Pantoja, tanto con Chabelita como con su madre: "Me producen un gran tedio, pero reconozco que me ponen cuando señalan y amenazan". "Ambas son anacrónicas y pedantes, sin el menos bagaje educacional. Los Pantoja se han convertido en una estirpe enlutada de fallecimientos y escándalos encerrados en los intramuros de Cantora", dice la periodista que concluye: "Solo da audiencia cuando la ponen a parir".

