Aitana: "No sé qué se ha podido ver, pero a Cepeda lo tengo como mi mejor amigo" Adrián Ruiz 17:17 - 7/02/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la segunda clasificada de 'Operación Triunfo 2017'

"Me encanta estar con Amaia porque juntas somos más libres", dice de su gran amiga

"Doy las gracias a Noemí por la bronca cuando nos quejamos de 'Lo Malo', entramos en bucle"

Para muchos, Aitana Ocaña era la ganadora de Operación Triunfo. La catalana se quedó a las puertas de la victoria con tan solo un 4% de votos de diferencia respecto a su gran amiga Amaia. La de ellas dos ha sido la gran amistad de esta edición del talent de TVE y la benjamina de la edición es consciente de ello. "Me encanta estar con Amaia porque juntas somos más libres", dice la segunda clasificada en palabras a ECOTEUVE.ES.

Desde las primeras semanas, ambas han demostrado una gran complicidad y compañerismo, sin el más mínimo atisbo de envidia que algunos podrían presuponer al ser las dos grandes favoritas de los espectadores. "Amaia es única, tiene una personalidad diferente", dice sobre la navarra, con la que ha protagonizado algunos de los grandes momentazos de la convivencia en la Academia.

Sin embargo, no ha sido esta la relación de la que más se ha hablado fuera del programa, sino la que ha mantenido con Cepeda durante su estancia en el concurso. Aitana reconoce que le han informado de todo lo que se ha dicho durante su encierro y ha aclarado lo que le une con el gallego: "No sé qué se ha podido ver, o querido ver, pero a Cepeda lo tengo como mi mejor amigo", asegura la cantante.

¿Cómo han sido las primeras horas tras la final del concurso?

Anoche tuvimos la fiesta y, sinceramente, no estuve nada de tiempo, como una hora, porque teníamos la rueda de prensa hoy. Pude saludar a todo el mundo, estuve con mis padres, bailando con todos y conociendo a los miembros del equipo con los que no podía hablar hasta ahora. Estaba Martí también, que es nuestro nuevo mejor amigo y ya hemos quedado para vernos la semana que viene. Me encanta Martí, es increíble.

¿Qué sensaciones tienes ahora mismo?

Si te digo la verdad, ayer pensaba: 'Bueno, se acaba, pero no pasa nada'. Pero nos acaban de preguntar que a qué le tenemos miedo ahora mismo y me he venido abajo porque he sido consciente de que realmente se acaba.

Será duro volver a casa, despertarte mañana y que no estén a tu lado, ¿no?

Sé que voy a tener a mi familia y les quiero muchísimo, pero es que han sido 3 meses, las 24 horas del día. ¿Quién vive durante tres meses con alguien todo el tiempo? Cada vez que se iba uno, hacíamos un velatorio y hablábamos en pasado de él y es como 'joder, que no se ha muerto'. Y yo lo pienso ahora y no quiero llamarles por teléfono, quiero verles siempre cara a cara.

Por lo menos, pronto tendréis la gira y os volveréis a ver...

Eso va a ser un remember, va a ser increíble. Ese es el consuelo, que ahora tendremos los conciertos todos juntos y para mí, eso ya es un regalazo. Luego ya... no lo sé, pero espero que nos veamos siempre.

¿Qué es lo mejor y lo peor de tu paso por el concurso?

Lo mejor que me llevo es a ellos [sus compañeros], lo que he aprendido como persona, sobre todo al final del concurso y el valor que le ha dado a la música, que antes en mi vida estaba más en un segundo plano. Y sinceramente, creo que no me llevo nada malo. A todo lo malo le veo lo bueno, sin lo malo no estaría lo bueno.

Para muchos eras la ganadora...

Yo me siento ganadora, pero creo que todos nos sentimos así. Primero de todo, quiero decir que muchas gracias a todos por todo el cariño, me he sentido muy querida por la gente. Siento que todos hemos ganado algo muy importante aquí, que es a nosotros mismos y lo que hemos aprendido en la Academia.

¿Cuándo te viste más cerca del triunfo: en la gala de Eurovisión o en la final?

Yo en ningún momento tuve la visión de ser ganadora, no salí a cantar pensando que iba a ganar Operación Triunfo. Cuando vi ese porcentaje pensé: "Hala, qué guay", pero ya imaginaba que mi porcentaje iba a ser el pequeño de los dos. Pero es normal, todos son muy buenos pero es que Amaia es... ¿Cómo no va a ser la ganadora? Si es que es increíble.

Y pese a ser las dos grandes favoritas, en ningún momento se os notó competitividad o envidia entre vosotras...

Para nada, para mí fue un honor estar ahí con Amaia. Fue muy guay, en ningún momento hubo envidia.

¿Cómo definirías a Amaia?

Amaia es única, tiene una personalidad diferente. Es una persona muy impulsiva y te lo dice todo tal cual aunque a veces luego se arrepiente. Lo dice todo con mucha dulzura. Y cuando se enfada es tan guay, porque ni siquiera se enfada, solo se hace la enfadada. (Ríe).

Ahora, sin presión, ¿realmente te hacía ilusión ir a Eurovisión?

Voy a ser sincera. Antes de empezar el concurso, todos hablaban de la posibilidad de que de OT saliera al representante de Eurovisión. Y a mí me daba mucho miedo pensarlo. ¿Cómo voy a ir a Eurovisión si nunca me he subido a ningún escenario? Pero todo eso se me fue quitando cuando nos fueron metiendo más en el asunto y nos dieron los temas. Me haría muchísima ilusión ir a Eurovisión y ojalá pueda ir algún día.

Después de que os repitieran mil veces el discurso de que seáis libres, y de que no hagáis nada que no os guste en el mundo de la música. ¿Os pareció incoherente la bronca de Noemí y Manu cuando os quejasteis por Lo Malo?

Creo que realmente lo que pasó es que nos agobiamos. Yo nunca en mi vida había hecho ni trap ni reggaeton y me dio miedo de que eso fuera más allá porque podía ir a Eurovisión. Quizás aquel día entramos en bucle y nos agobiamos tanto Ana y yo que Noemi tuvo que venir a tranquilizarnos. Pero luego nos encantó la canción. Yo le doy gracias a Noemí por venir porque hubiéramos seguido con el bucle y hubiera sido infinito.

¿Vas a ver ahora tus vídeos dentro de la Academia como el del día que escondiste los san jacobos?

A mí es que me hace gracia. Uno no pueden ocultar las cosas que le salen impulsivamente. Todo el mundo es así pero intentamos siempre ser más correctos. Quizá me pasé con el san jacobo, pues sí, lo admito, porque no tenía que haberlo guardado en un armario. Me lo comí y luego tuve que estar durante toda la gala de Con las ganas yendo al lavabo, pero yo me comí el san jacobo. (Ríe). Me encanta estar con Amaia porque juntas somos más libres. Estamos un poco más locas. Yo con ella soy más yo y luego soy más correcta.

¿Te ves concursando en el futuro en algún concurso como Tu cara me suena?

Yo no voy a decir nunca que no a nada. No lo sé realmente. No sé si imito muy bien, la verdad, pero sería una experiencia muy guay.

¿Cómo te gustaría enfocar tu carrera?

Yo tengo 18 años y ojalá me den propuestas, pero me gusta mucho el pop, tanto el electrónico como el más lento tipo baladas.

¿Existe miedo a que pese la etiqueta de 'triunfito'?

A mí no me da nada de miedo eso. Voy a estar toda la vida agradecida a este programa, porque gracias a OT, a la prensa, y a la gente que lo ve, a mí me han podido ayudar, he podido evolucionar y se me ha dado a conocer. Así que jamás.

A nivel personal, ¿en qué aspectos crees que has crecido?

Creo que he madurado muchísimo porque he aprendido a valorar muchísimo más las cosas. Me llevo a tanta gente que quiero tanto...

¿Qué ha significado para ti Cepeda en el concurso?

Cepeda ha sido mi máximo apoyo ahí dentro. Lo notaba siempre tan cerca, tan familiar, que siempre cuando estaba baja, me sacaba para arriba. Si algo me parecía mal se lo decía, aunque a veces me he pasado un poco pero siempre de broma.

¿Sabes ya que se os ha relacionado fuera del concurso?

Ayer me contaron algo en la fiesta súper rápido. No he visto nada, pero no sé que se ha podido o querido ver. Yo lo que quiero dejar claro es que a Cepeda siempre lo voy a tener como el más importante junto con Amaia. Para mí, él va a ser importante digan lo que digan y va a ser mi mayor apoyo. Pero lo tengo como mi mejor amigo, como un hermano. De verdad.

¿Y que eres la concursante con más seguidores de Instagram?

¡Hala! ¡Pues eso sí que no me lo habían dicho!

¿Tienes ganas de interactuar con tus fans ahora que podrás ver el feedback?

Me encantaría, tengo ganas de ver lo que ponen. Tanto si es bueno como malo porque todo es importante. A mí me gusta mucho colgar vídeos graciosos y cosas... no sé qué colgaré pero me has dejado un poco en shock. (Ríe).

