Amaia y Alfred desvelan a Cárdenas el momento en el que surgió "la chispa" entre ambos en 'OT'

El presentador de TVE se interesa en la relación que han protagonizado en la Academia

"Amaia y yo estamos súper enamorados", reconoce el catalán ante los medios

Amaia y Alfred visitaron este martes el plató de Hora Punta. La ganadora y el cuarto clasificado de OT 2017 fueron entrevistados por Javier Cárdenas un día después de la gran final del talent de TVE. Y tras repasar algunos de los momentos más destacados de su paso por la Academia, el presentador se interesó por la relación que han mantenido durante estos tres meses.

"¿En qué momento surge entre los dos esa chispa?", les preguntó a ambos. "Me acuerdo que ella empezó a cantar un tema de una cantante catalana que, aparentemente, conoce poca gente. Yo la conocía y le pregunté: '¿Pero cómo sabes de esta artista?'. Empezó a cantar canciones poco conocidas y muy alternativas que me gustaron mucho. A partir de ahí me empezó a cautivar, empecé a alucinar con ella", respondió Alfred que reconoce que todo surgió de "la admiración".

Amaia, por su parte, confesó que su atracción por el catalán comenzó en los castings. "A mí ya desde el principio me llamó la atención por el trombón. Desde las pruebas pensaba: 'Ala, este con el trombón a ver qué hace", comentó entre risas. "Tocó en el casting y fue una pasada", continuó explicando Cárdenas que dejó claro que contara hasta donde ella quisiera contar. "No es cuestión de indagar", dijo después de varios minutos hablando del tema.

Ambos reconocieron entonces que realmente el momento clave fue cuando les tocó cantar juntos City of Stars en la tercera gala del programa. "Fue el momento en el que conectamos ya definitivamente", aseguraron antes de cantar un trozo de la canción.

El concursante explicó a continuación cómo fue llevar esa relación en presencia de las cámaras: "Es que no sé, hemos vivido nuestra historia normal, sin cámaras. Quiero decir que estaban ahí pero como si no estuviesen. Es que con el montaje parece como una película", respondió antes de definir lo que es para él Amaia. "Es una persona auténtica que tiene una magia cantando y tocando que es tremendo".

Alfred: "Amaia y yo estamos súper enamorados"

Pocas horas antes, ambos se enfrentaban a su primera exposición abierta ante los medios, en los que hablaron abiertamente de lo que sienten el uno por el otro: "Yo le quiero muchísimo y creo que nunca voy a dejar de quererle, le he cogido un cariño súper especial. Pase lo que pase le voy a seguir queriendo", respondió la navarra.

"Antes que pareja fuimos amigos y compañeros. Para mí, Amaia es una compañera excepcional y como músico también. Este viaje que nos queda es maravilloso y estamos súper enamorados ahora mismo. Pasamos una época súper guay en una burbuja súper bonita y lo mejor está por llegar", dijo por su parte el catalán.

