Amaia: "Me hace ilusión que a Alfred y a mí nos comparen con Letizia y Felipe" Adrián Ruiz 7/02/2018 - 11:50

ECOTEUVE.ES entrevista a la ganadora de 'Operación Triunfo 2017'

Amaia de España, Amaia de Europa, Amaia de la música... cualquier apelativo parece quedarse corto para describir el fenómeno de masas en el que la flamante ganadora de Operación Triunfo 2017 se ha convertido a lo largo de los últimos tres meses. Sin embargo, ella, Amaia Romero, prefiere no darle mucha importancia, aunque reconoce "ilusión" por todo lo que se ha generado.

ECOTEUVE.ES ha estado con la concursante del talent de TVE pocas horas después de la gran final en la que se alzó con la victoria. Amaia asegura que aunque sus compañeros siempre se lo decían, ella en ningún momento pensó que lograría salir de la Academia como ganadora. "La verdad es que no lo pensaba, no quería pensar en eso, prefería centrarme en el momento presente y estar a gusto con lo que estaba haciendo", declara.

La cantante sorprende demostrando tener los pies en la tierra al hablar de la importancia que tiene para ella la opinión de su familia. En especial, la de su hermano, la persona que le enseñó a amar la música: "Sé todo lo que sé gracias a él", reconoce emocionada minutos antes de reencontrarse con él tras tres meces de encierro en un momento que pudo captar este medio.

Además de los 100.000 euros, Amaia sale del programa con otro premio: haber conocido a Alfred, la persona con la que ha protagonizado una de las relaciones más especiales de la presente edición, y sin la cual asegura que su paso por OT no habría sido lo mismo. "Me hace ilusión que nos comparen con Letizia y Felipe", dice sonriente sobre toda la repercusión que han tenido entre sus seguidores.

¿Cómo han sido tus primeras horas fuera de la Academia? ¿Hubo mucha fiesta anoche?

Pues la fiesta fue muy guay, en la capilla esta que está aquí al lado. Fue genial y pincharon los Javis. Pusieron algunas canciones del programa y estuvimos todos pasándolo bien. Además, estaba Noemí recordándonos que nos teníamos que ir pronto a dormir. (Ríe).

¿A qué hora es pronto?

No me acuerdo de la hora porque no tenía el móvil, pero serían las cuatro, cuatro y media o por ahí.

¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a casa?

Estar con mi familia y con mis amigos. Quiero abrazarles porque hace muchísimo que no les veo y tengo muchas ganas de estar con ellos y de compartir también esta experiencia con ellos.

¿Alguien os ha comentado ya el éxito que habéis tenido?

La verdad es que tampoco me ha dado tiempo de hablar con muchas personas, salvo con vosotros. Pero todo el mundo nos decía siempre: 'No sabéis, no sabéis lo que habéis conseguido...'. Yo estoy un poco a la espera, porque no nos han dado ni móviles y estoy un poco impaciente por ver qué ha pasado.

¿Por qué no has utilizado tu cuenta oficial de Instagram?

Es que a mí no me sale mucho esto de grabarme a mí misma. No sé... la verdad es que estaba más pendiente de otra cosa y no estaba con el móvil. Aparte de que muchas veces no sabía ni donde estaba, y cuando sabía dónde estaba, no sabía dónde estaba el cargador. Soy un poco desastre. Pero bueno, igual esto es un poco excusa, que también, pero no me salía el hecho de grabarme. Siempre lo digo, pero ahora que estoy fuera, joder, lo voy a hacer, voy a usarlo más.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando saliste en la firma de discos y viste a la gente con fotos y pancartas de 'Amaia y Alfred'?

A mí es que me hace gracia, de verdad, todo me hace ilusión. Sobre todo, cuando vi la foto en la que salíamos como Letizia y Felipe fue como '¡Dios mío!' Me hizo mucha gracia. Tampoco le doy mucha importancia, pero es gracioso.

De no haberte presentado a Operación Triunfo, ¿cómo hubieses continuado con tu carrera?

Hubiese seguido con el piano, cantando por mi cuenta. Siempre he tenido en mente dedicarme a la música. Siempre ha sido mi sueño. Igual, cuando hubiese terminado piano, hubiera intentado meterme en ese mundillo.

¿Qué te motivó presentarte al concurso?

Fue un día que con mi familia planeamos ir a pasar el día a Bilbao y dijimos 'Vamos a presentarnos'. Y yo: ¡Venga!

Mónica Naranjo auguró que os volveríais a encontrar y que triunfarías. ¿Te has acordado mucho de esa frase?

Me acordé justo antes de presentarme al casting de este programa. Mis padres me dijeron lo mismo también. Al final, solo tenía 13 años. Y bueno, es lo que he hecho y parece ser que ha ido bien, no sé... (Ríe).

Ahora lo recuerdas con alegría, pero ¿cómo lo viviste en ese momento?

La verdad es que yo me fié mucho de ella, porque mis padres opinaban lo mismo. No me importó, lo vi normal. Tampoco lo recuerdo muy muy bien, pero no me sentó mal. No tuve ningún rencor hacia ella, al contrario, me lo dijo todo súper bien. De hecho, ahora veo el vídeo y pienso que me lo dijo tal y como tenía que decírmelo. Le doy las gracias porque tenía toda la razón del mundo. Yo ya me esperaba que me echaran en algún momento, porque era una niña y no es que no pintara ahí... pero me lo esperaba.

¿Qué has hecho para seguir el consejo de Mónica Naranjo? ¿Te has preparado de alguna forma en especial para volver con más fuerza?

Después de eso, yo dejé un poco apartado este mundillo. Obviamente, en mi casa sí que cantaba por mi cuenta, pero tampoco pensaba en retomarlo dentro de unos años. Surgió, simplemente surgió. Y ahí fue cuando, antes del casting, me acordé de lo que me había dicho Mónica, de la que me enteré después que estaría en el jurado.

¿Qué tipo de artista te gustaría llegar a ser?

Me gustaría algo más íntimo, como creo que se ha visto. También es cierto que en este programa he descubierto muchísimos estilos para cantar que nunca me hubiera imaginado. Pero mi zona de confort, en la que estoy más a gusto, es en la que estoy yo sola con el piano. Yo estoy más a gusto con canciones sencillas, pero que lleguen.

¿Te ves llenando el Palacio de los Deportes?

Sí, sí, eso sí... (Ríe) ¡Es broma, es broma!

En la Academia os han dicho constantemente que seáis libres, que no hagáis nada que no os convenza. ¿Te ves capaz de decir que no a una discográfica ante una propuesta que no te guste?

Sí. Bueno, tampoco decir que no, ni cerrarme completamente, pero sí que decir: 'Oye, yo aquí no me veo'. Pese a todo, yo me quiero dejar aconsejar, en especial por mi familia, que me fío mucho de ellos, de lo que me digan mis padres y mis hermanos. Yo les pediré sobre todo opinión a ellos.

Siempre has dicho que tienes una relación muy especial con tu hermano. ¿Cómo te descubrió a amar la música?

¡Buah! Es que ha sido desde que éramos pequeños. De pequeña, me ponía mucha música. Y todos los días, pero absolutamente todos los días de nuestra vida, me sentaba en la mesa y me enseñaba canciones, vídeos, de todo. Sé todo lo que sé gracias a él. Y mi hermana también me ha enseñado muchísimas cosas, que siempre hablo de mi hermano, pero ella también es increíble. Los quiero a los dos muchísimo.

Tu hermana te ha hecho una campaña en las redes sociales increíble...

Dios, ya me lo imagino. A mi hermana la quiero muchísimo también. Me voy a emocionar, Dios mío...

Desde muy pronto, se te posicionó como ganadora. ¿Eras consciente de todo ello?

Siempre mis compañeros me decían que era la ganadora. Pero a mí no me lo parecía, porque quedaba mucho programa por delante y podía pasar cualquier cosa. Incluso durante la última semana tampoco lo sabía. No se podía saber, era imposible. Y estoy muy agradecida porque me he sentido muy querida por todo el mundo. Estoy súper contenta. Pero la verdad es que no lo pensaba, no quería pensar en eso, prefería centrarme en el momento presente. Alguna vez pensé: '¿Te imaginas?' Pero yo quería centrarme más en el presente y estar a gusto con lo que estaba haciendo.

¿Cómo crees que vas a sobrellevar ser de repente un auténtico fenómeno de masas?

No lo sé... Yo voy a intentar acostumbrarme y lo voy a vivir lo mejor posible. No voy a decir 'ay, qué agobio, qué agobio' porque a mí me hace muchísima ilusión que me paren y me pregunten. Lo viviré con ilusión.

¿Qué consejo le darías a los posibles concursantes de la próxima edición de OT?

¿Qué consejo? Pues no sé dar consejos yo, ¿eh? (Ríe) Les diría lo que me ha dicho mi familia a mí, y es que no piensen mucho en el mundo exterior. A veces nos venía a ver alguien de fuera, o un artista, y nos miraba con cara seria. Y a lo mejor era casualidad, pero ya tú te montabas la paranoia de algo que habías dicho y que la gente en realidad quizá ni se ha fijado. Pero piensas y le das muchas vueltas a la cabeza, y eso va a peor y a peor. Aquí tampoco ha pasado mucho, pero alguna vez he llegado a la cama y he pensado: 'Dios mío, esta cosa que hice, qué horror'.

