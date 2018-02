Mercedes Milá desvela el intento de soborno antes de entrevistar a Adolfo Suárez en TVE Ecoteuve.es 7/02/2018 - 11:33 1 Comentario

La periodista revivió sus entrevistas de 1986 en La Sexta con Ana Pastor

Le regalaron unos pendientes valorados en 500.000 pesetas

"Yo no tengo ningún miedo reverencial". Periodistas como Mercedes Milá en la actualidad quedan muy pocas. Una de ellas es Ana Pastor que, charló con la veterana periodista en su programa ¿Dónde estabas entonces? de La Sexta.

Las dos rememoraron diversas entrevistas que hacía la Milá en De jueves a jueves, uno de los programas que se estrenaron en 1986 al que acudían diferentes personalidades públicas. Una de ellas fue el presidente Adolfo Suárez, muy complicada de conseguir: "No quería dar entrevistas para televisión, me la dio cuando ya in extremis' empezaba la campaña electoral".

Mercedes Milá desveló que intentaron sobornarla previamente con unos pendientes valorados en 500.000 pesetas para que tuviera un trato amable con él. Enfadada, cogió la moto y fue a devólverselos: "Si algún día quieres darme las gracias me mandas unas flores". El 'regalo' no sirvió porque no tuvo ningún reparo en llamarle hacer preguntas como la siguiente: "¿Cuándo se dio cuenta que se necesitaba una cierta chulería para gobernar?".

Dura charla a su jefe Calviño

El programa de La Sexta recuperó la entrevista que le hizo a su propio jefe, Jose María Calviño, Director General de TVE por entonces. Lejos de hacer preguntas cómodas, la periodista sometió al directivo a un intenso interrogatorio. "En un programa como este, ¿se puede hacer periodismo sin consignas, sin vetos, sin censuras, sin temas tabús, sin ser presionado? ¿Lo puede afirmar en directo?", preguntaba.

No contenta, Mercedes repreguntó: "Estoy segura de que mucha gente estará diciendo 'pero cómo puede tener la caradura, el señor Calviño, de decir eso cuando es recientísima la suspensión de un programa como La Clave". "¿Usted duerme bien?, ¿Y su mujer aguanta tener a su lado a semejante monstruo?", fueron sus otras demoledoras preguntas. La conclusión de la entrevistara era que le estaban mintiendo en su propia cara.

Después de visionar el momento, Pastor se dirigió a su compañera: "No te callas debajo del agua". "Yo no tengo ningún miedo reverencial. Me da lo mismo que sea mi jefe, el Presidente de Gobierno o el ministro del interior. Miedo tuvieron los que vivieron bajo la dictadura".

Entrevista histórica a Isabel Pantoja

¿Dónde estabas entonces? también recordó la primera entrevista que dio Isabel Pantoja tras la muerte de Paquirri. "Aprovecharme de las circunstancias, mentira. No hay una persona que haya querido a Francisco Rivera más que yo. Cuando me quite este anillo, podréis hablar de Isabel Pantoja, mientras tanto soy la viuda de Francisco Rivera", dijo la tonadillera dirigiéndose a los españoles.

