Inda y Arcadi Espada se enzarzan y se llaman "payaso" e "ignorante" ante el enfado de Ana Rosa

Ecoteuve.es 7/02/2018

Los tertulianos del programa de Telecinco protagonizan una gran bronca en directo

Debate 'de nivel' el que se ha producido este miércoles en el plató de El Programa de Ana Rosa. El espacio de Telecinco celebraba como cada mañana su mesa de debate político cuando una disparidad de opiniones entre Inda y Arcadi Espada acabó con los dos elevando el tono de la discusión y provocando el enfado de la presentadora.

Los tertulianos se enzarzaron hasta tal punto que el fundador de Ciudadanos terminó llamando "ignorante" al director de OKDiario, que le respondió con un sonoro "payaso". Ana Rosa tuvo que interceder para poner paz entre sus colaboradores asegurando que las palabras que acababan de dedicarse demostraba su capacidad de argumentación.

"No trates igual al atacante que al que responde en legítima defensa", le pidió Inda a Quintana. "Que necesidad de insultar al compañero de la mesa", decía por su parte Esther Palomera. "A mí no me riñas", solicitó también espada. "No llegues al insulto para descalificar", insistía Ana Rosa. "Es que este señor se dedica a decir mentiras", se defendió Arcadi mientras que la presentadora zanjaba la bronca cambiando radicalmente de tema.

