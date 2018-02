Igor Yebra será el director de la escuela de 'Fama', que tendrá canal 24 horas en You Tube Ecoteuve.es 6/02/2018 - 18:47 0 Comentarios

Iker Carrera, Ruth Prim, Raymond Naval, Carla Cervantes y Sandra Egido, profesores

Los castings del programa se iniciarán el próximo martes 13 en Madrid

Tendrá cita diaria en #0 y canal 24 horas en YouTube

Igor Yebra, bailarín, coreógrafo y maestro con reconocida experiencia nacional e internacional, será el director de la escuela de Fama, a bailar que contará con formación 24 horas al día, 7 días a la semana. Su claustro de profesores estará formado por Iker Carrera, Ruth Prim, Raymond Naval, Carla Cervantes y Sandra Egido, profesionales con amplias trayectorias e impresionantes currículum.

Presentado por Paula Vázquez, Fama a bailar tendrá cita diaria en #0 (dial 7 de Movistar+) así como canal propio en Youtube que ofrecerá señal en directo las 24 horas.

Los castings para escoger a los futuros alumnos de la escuela comenzarán el próximo martes 13 de febrero en Madrid (Fábrica de Tapices) y continuarán en Valencia (jueves 15 de febrero en La Rambleta), Sevilla (sábado 17 en Mude Market), Bilbao (lunes 19 en la Antigua Fábrica de galletas), Barcelona (miércoles 21 en Utopía 126) y Las Palmas (viernes 23 en Crossfit Canarias).

EL CLAUSTRO DE PROFESORES

- Igor Yebra. Director.

Nacido en Bilbao, Igor Yebra debutó como profesional en el Ballet de Víctor Ullate. Cuando emprendió su carrera en solitario, entró a formar parte del Australian Ballet, la primera de las muchas compañías internacionales de los cinco continentes con las que ha colaborado a lo largo de su trayectoria. Ha bailado en el Ballet Nacional de Cuba, La Scala de Milán, el Scottish Ballet, el Ballet Nacional de Lituania, el Ballet del Kremlin, el Ballet Argentino y un amplio etcétera.

Su carrera internacional como intérprete tanto en Francia (en el Ballet de la Ópera de Burdeos del 2002 al 2016), como en Italia (en el Ballet de la Ópera de Roma del 2002 al 2012) o Rusia (llegó a convertirse en el primer bailarín no ruso en bailar el rol protagonista de Iván el Terrible en el Palacio Estatal del Kremlin) le ha consolidado como uno de los más grandes. Además le han sido otorgados premios de gran reconocimiento en estos países, así como en España. Actualmente continúa con su propia escuela, fundada en 2006 en Bilbao, y sigue con actuaciones por todo el mundo. Además y como colofón a su carrera, acaba de estrenar la dirección del Ballet Nacional de Uruguay, recibiendo el testigo de Julio Bocca.

- Iker Cabrera. Profesor.

Nacido en Hondarribia, desde muy joven Iker Carrera empezó a recibir clases de jazz y hip hop. A los 18 años se trasladó a Madrid y comenzó a viajar para completar su formación en hip hop, además de formase en ballet clásico y danza contemporánea.

Ha trabajado en Paris, como bailarín para Celine Dion, X FACTOR France y en diversos shows y clips de artistas francesas. Ha impartido clases en Los Ángeles (Boogiezone), Londres o Nápoles y recientemente ha sido invitado a impartir varios workshops en México.

Su coreografía "7fm", ha sido premiada internacionalmente y representada en capitales como Paris, Londres o Nueva York. Iker dirige el proyecto-escuela Danza180º en Madrid y es considerado uno de los coreógrafos más interesantes del panorama nacional.

- Ruth Prim. Profesora.

De padre catalán y madre venezolana, Ruth Prim nace en Barcelona y, con tan sólo 3 años, inicia su formación en clásico. En poco tiempo, su curiosidad e interés por la danza se acentúan y el jazz, el flamenco y el contemporáneo llegan a su vida. Diez años más tarde comienza un grado de danza contemporánea en Tarragona, que realizará durante cuatro años. En Barcelona descubrirá el hip hop, en el que decide profundizar, enamorándose de esta cultura. Gracias a sus grandes aptitudes en el baile ganará diferentes premios en España y en Francia.

Su pulido contemporáneo, combinado con el estilo y la energía del hip hop, le dan a esta joven bailarina un estilo particular. Es un mundo que le fascina y en el que le gustan, especialmente, las batallas mixtas entre chicos y chicas, en las que además ejerce como jueza en certámenes nacionales e internacionales. Sus trabajos como coreógrafa de grupos de competición y de compañías como CIA ROOTS, de la que es directora, destacan en una trayectoria donde combina dureza, técnica y feminidad.

- Raymond Naval. Profesor.

Nacido en Los Ángeles, de descendencia filipina, actualmente Raymond Navall reside en Madrid, donde compagina sus actuaciones por todo el mundo con su trabajo como profesor. Con un estilo muy personal, muy "Los Ángeles", fusiona el hip hop y el contemporáneo con un toque comercial y moderno. Es un bailarín completísimo que domina varios estilos a la perfección.

En 2015, Raymond termina su Grado en Bellas Artes en la Universidad Irvine de California, en la especialidad de dirección de coreografía. Ha trabajado con artistas de la talla de Taylor Swift (en su videoclip "Shake it off"), en galas como la de los Oscar en 2014, y en series de máxima audiencia como "Glee", etc. Además ha sido coreógrafo profesional en diversas compañías de danza, entre ellas la 'St. Lucy Dance Team' (2013), 'Diamond Bar Dance Team' (2012-2014), y ' Dellos Elite Group UC. Irvine' (2014). Su perfil para televisión se completa tras su participación como asistente de coreografía en el programa de televisión "So you think you can dance" (Fox).

- Carla Cervantes y Sandra Egido.

Nacida en Barcelona, Carla Cervantes comienza sus estudios de danza en 2007. Domina el urban dance, el hip hop y el contemporáneo, y la fusión de ellos le llevan al experimental. Su trabajo de suelo y sus líneas la hacen única. Ha trabajado en su ciudad natal pero también en Costa Rica, Dubai y China. En 2016 participó en la televisión china en grandes shows como 'Studio Geek', 'Heroes of Remix' y 'The Voice'. Posteriormente, se traslada a Dubai donde colabora con La Opera House y donde se convierte en bailarina de Sima Dance Company. Otra de sus pasiones es impartir clases y participar en workshops por todo el mundo.

Nacida en Alicante, Sandra Egido descubrió el mundo del baile hace 10 años, sintiendo la llamada por los estilos claramente urbanos como el break y el hip hop, aunque con un lugar para el contemporáneo en su formación. Sus estudios comienzan en España y continúan en Los Angeles. Desde hace 5 años, es bailarina y coreógrafa profesional, participando en competiciones, programas de televisión, spots publicitarios, videoclips, etc. Las fronteras españolas no han sido un límite para su formación ni para su trabajo: China, Los Ángeles, Alemania, Francia, Croacia o Dubai han sido algunos de los destinos de su vida profesional.

En el 2015, las vidas de Carla y Sandra se unirían y, al momento, encontrarían una gran conexión creativa y personal. Juntas deciden coger una mochila y recorrer el mundo haciendo lo que más les gusta: crear y bailar. Además, fundarían 'Look At Things Different', una compañía donde ambas son directoras creativas.

