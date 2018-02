Alfred zanja la polémica: "Nunca me he declarado independentista" Adrián Ruiz 6/02/2018 - 17:20 1 Comentario

ECOTEUVE.ES pregunta al concursante de 'OT' por el revuelo que generó su foto en la Diada de 2014

"Lo mío es la música y no la política", aclara Alfred, cuarto clasificado de OT y próximo representante de España en el festival de Eurovisión, cuando se le pregunta por el revuelo del que ha sido protagonista a raíz de unas publicaciones en Instagram en las que supuestamente se mostraba a favor de la independencia de Cataluña.

En respuesta a una pregunta de ECOTEUVE.ES, Alfred se ha mostrado firme en su explicación: "Voy a contestar a esta pregunta porque es la primera vez que me la hacen. Yo voy a ser muy claro con esto, porque lo mío es la música, no la política".

"Esa foto es de 2014, sé que está publicada y es una foto del día que celebré la Diada con el resto de la gente de Cataluña en Barcelona. Hay banderas independentistas, como no independentistas, la senyera de Cataluña", ha explicado el concursante, que defenderá a España en el festival de Eurovisión que se celebra en Lisboa.

"Yo nunca me he declarado independentista y la verdad es que no tengo nada que decir al respecto. Yo disfruto del día de la fiesta de Cataluña como los demás y poco más que decir sobre eso", ha zanjado de forma muy educada a la que, probablemente, ha sido la primera pregunta difícil a la que se ha enfrentado tras salir de la Academia.

