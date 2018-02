El lío de Roberto Leal y Rosa López para anunciar la victoria de Amaia: "¿Me dejas decirlo a mí?" Ecoteuve.es 6/02/2018 - 16:15 0 Comentarios

La cantante suplicó al presentador ser ella la que leyera el nombre de la ganadora de 'OT'

El día después de la final de OT permite revisar con detenimiento algunos momentos de la última gala del programa que no se han analizado con precisión.

Uno de los más cómicos fue el anuncio de la ganadora por parte de Roberto Leal y con Rosa López suplicando ser ella la encargada de leer el nombre en el sobre.

"¿Lo puedo decir yo, lo puedo decir yo, lo puedo decir yo?", preguntó insistentemente Rosa por lo bajini cuando Roberto procedía a abrir el sobre.

"¿Lo decimos los dos a la vez?", sugirió el presentador, aunque rápidamente cambió de idea: "No, lo digo yo y luego tú le das...[¿el premio?]". "No, ya no", contestó Rosa, que prefería ser ella quien anunciara a la ganadora.



Pero la cosa continuó. Roberto leyó el enunciado del sobre para dar más dramatismo y cuando iba a decir el nombre de Amaia, Rosa volvió a intervenir. "¿Lo digo contigo o no? Me tienes atacada".

Otro de los momentazos fue cuando Rosa evaluó a Aitana. "He estado pendiente hasta el final porque siempre haces una cosa... Como tienes tanta fuerza no sostienes... Bueno da igual. Hace 16 años estaba en tu situación y hubo una persona que me llamó 'Rosa de España'. Tú eres 'Aitana la espartana".

PUBLICIDAD