Escucha 'Miedo', la canción con la que Amaia volvió a enamorar a la audiencia de 'OT' Ecoteuve.es 6/02/2018 - 12:59

La navarra versionó a piano el tema 'Miedo' de M-Clan en la final

Amaia volvió a poner los pelos de punta a los espectadores de Operación Triunfo. La navarra había puesto el listón muy alto hace unas semanas con su Shake It Out, con el que consiguió 1 millón de reproducciones en YouTube.

La flamante ganadora del concurso de TVE deslumbró con su versión a piano de Miedo, de M-Clan, una canción a la que tiene un cariño especial por cantarla durante el verano pasado con su hermano, según desveló a Roberto Leal.

Joe Pérez Orive elogió así a Amaia: "La música tiene el poder de llegar a donde las palabras no pueden llegar. Es mágico. Y hoy ha sido ese ejemplo. Me acuerdo hace dos años que tuve la oportunidad de charlar cinco minutitos con Paul McCartney y le pregunté que qué era la buena música y me dijo que es aquella basada en los pequeños matices y la que organiza perfectamente los sonidos y los silencios. Este ha sido el claro ejemplo".

