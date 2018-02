Cristina Cifuentes desvela sus "novios muy de izquierdas" y la invitación de Pablo Iglesias a su casa Ecoteuve.es 6/02/2018 - 11:30 0 Comentarios

La Presidenta de la Comunidad de Madrid visita 'Mi casa es la tuya'

"Iglesias me invitó al sofá de su casa a ver The Wire para que la viéramos juntitos"

Y recuerda sus peores momentos: su accidente, el escrache y el pederasta

Cristina Cifuentes visitó este lunes a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya y, lo cierto, es que llegó fuerte, con un alegato feminista: "El trabajo tradicional de nuestras madres amas de casa está infravalorado y hay que reivindicarlo".

La política del PP, una de las mejores valoradas, sorprendió por sus confesiones más íntimas después de que Osborne le hablara de una encuesta que determinaba que el 20% de los madrileños se irían con ella de cañas. "Me iría a tomar una copa con Albert Rivera, que le tengo mucho cariño y también me iría a tomar cañas con Pablo Iglesias...bueno, una caña", dijo.

A continuación, Cristina Cifuentes habló de la invitación que le hizo el líder de Podemos a su casa: "Cuando yo era delegada del Gobierno y él no estaba aun metido en política, me invitó al sofá de su casa a ver The Wire para que viéramos la serie los dos juntitos y yo le dije que no. Luego también me invitó a ir de paseo por el barrio de Lavapiés y también le dije que no". ¿Las razones de las calabazas? "Porque yo creo que por entonces estaba con Tania [Sánchez], que era diputada de la Asamblea de Madrid y dije yo no me voy a meter entre medias".

Cifuentes cumplirá 30 años de matrimonio con su marido, el arquitecto Francisco Javier Aguilar, aunque como todos, Cristina también tuvo un pasado sentimental como se lo hizo saber a Bertín: "Yo he tenido muchos novios de izquierdas".

Sus peores momentos

La presidenta de la Comunidad de Madrid se abrió en canal para revelar a Bertín sus momentos más delicados en los últimos años. El peor, sin duda, fue cuando estuvo a punto de morir por un accidente de moto en el Paseo la Castellana: "Me llevó un coche por delante. Me salvó la vida el Samur, tenía 13 fracturas de costillas y el corazón traumatizado". "Lo peor no es el dolor. Lo peor es el miedo y cuando le pierdes el miedo a la muerte se lo pierdes a todo", añadió después.

Como política ha vivido dos situaciones muy críticas. Cifuentes habló del escrache que sufrió cuando era delegada del gobierno: "Había una persona que me decía 'sal corriendo, que te matan', pero yo me negé a salir corriendo. Fue una situación difícil. Mi hijo lo estaba viendo desde el balcón". Sin embargo, lo que le quitó el sueño realmente fue el pederasta de Ciudad Lineal: "Lo peor como delegada del gobierno fue cuando el pederasta secuestró a una niña y tuve que llamar a su padre".

