Kiko Hernández desvela en 'Sálvame' los planes de boda de María Lapiedra y Gustavo González Ecoteuve.es 5/02/2018 - 19:12 0 Comentarios

Se casarían en septiembre después de que él firme los papeles del divorcio

La historia de amor entre Gustavo González y María Lapiedra puede tener final feliz y que sus protagonistas coman perdices. Kiko Hernández ha desvelado este lunes en Sálvame una conversación en publicidad con la concursante de Supervivientes en la que ella le ha revelado sus planes de boda.

El colaborador de Telecinco se ha subido al famoso pulpillo para contar lo que había hablado en una pausa con María Pascual. "Estaba hablando con tres azafatas y se ha unido María. Me ha dicho que le caigo fatal a Gustavo y a colación de eso, ha venido lo siguiente. María Pascual y Gustavo González se casan en el 2018".

"Está esperando el divorcio que espera que sea en breve y de ser asi en el mes de septiembre de 2018, su mes favorito, se casará", ha añadido Hernández después ofreciendo además la finca donde él trabaja para cerrar la exclusiva con ellos.

"Yo no he hablado de bodas, ni bautizos ni de comuniones. Estoy en un proceso determinado", ha dicho muy enfadado Gustavo González que, después, ha lanzado un dardo a su pareja: "En la intimidad se hablan muchas cosas y me gustaría que se quedaran en la intimidad".

