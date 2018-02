La anécdota más íntima de Frank Blanco con Mercedes Milá: "Me cogió de los huevos" Ecoteuve.es 5/02/2018 - 18:48 0 Comentarios

El presentador de 'Zapeando' se ofreció a ello para que ella le visitara en la radio

Si por algo se caracteriza Mercedes Milá es que hace lo que le sale del bolo, título del blog que tenía para comentar Gran Hermano. A raíz de la anécdota protagonizada por Lolita y Ángel Llácer en Tu cara me suena, Frank Blanco ha contado en Zapeando el día que la periodista le "tocó los huevos", literalmente.

"Llevaba mogollón de tiempo invitándole a mi programa de radio y Mercedes me daba largas. Luego ya me conoció y ya nunca más me dio largas", ha empezado diciendo el presentador del programa de La Sexta.

"Por una cosa que habíamos hecho en el programa y le dije a Mercedes 'si vienes, yo dejo que me toques los huevos'. Y después de meses dándome largas, ese día dijo 'vale, mañana voy", continuó contando.

"Ese día entró al estudio, abrió la puerta y dice 'A ver...¿cómo tienes los huevos, Frank Blanco? Me los cogió así, se los quedó unos segundos. Creo que estaba en forma báscula, a ver cuánto pesaban...", concluyó ante la risa de los colaboradores.

