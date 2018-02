Ernesto Sevilla da la cara por las críticas de los Goya: "Repetiría porque te regalan dos esmoquin" Ecoteuve.es 5/02/2018 - 18:09 0 Comentarios

Mamen Mendizábal ha entrevistado al humorista en 'Más vale tarde'

Ernesto Sevilla ha dado la cara este lunes en Más vale tarde después de ser criticado por la presentación de los Goya junto a Joaquín Reyes, que ha hecho historia por ser la menos vista de la última década.

"Estoy estupendo. En el momento en el que las críticas son tan duras, dejan de afectarte. La verdad es que estoy bastante bien", saludaba el de Albacete a Mamen Mendizábal que, después le ha preguntado si en algún momento habían testado los chistes.

Sin embargo, Sevilla ha revelado que tanto él como Joaquín terminaron la gala con la sensación de haber hecho bien su trabajo: "Allí se reían con nuestros chistes, justo cuando queríamos". Eso sí, el cómico manchego ha dejado claro que "no iba a ser un trabajo firmado por nosotros, pero pensábamos que hacíamos un trabajo digno".

Con el humor que le caracteriza, Ernesto Sevilla ha contado a la periodista de La Sexta que esa noche ni se acostó porque fue "de fiesta en fiesta" y, que al salir las primeras críticas aun seguía despierto. "Mis amigos me hicieron una corona con una etiqueta de una botella de whisky".

Por último, ha revelado que volvería a repetir la experiencia y que no tiene miedo a que no le llamen para otros trabajos: "Repetiría como presentador de la gala porque te regalan dos esmoquin". Y ha concluido: "La crítica que más ilusión me ha hecho es que me digan que hemos hecho la peor gala de la historia".

