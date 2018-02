Amaia, la ganadora de 'OT' que el jurado quiso eliminar en la gala cero Ecoteuve.es 11:55 - 6/02/2018 0 Comentarios

El jurado nominó a la concursante pero los profesores la salvaron después

"Ser un gran artista es ser más que tener una gran voz", dijo Joe Pérez-Orive

Estuvo en la lista de propuestos para dejar el talent con Joao, Mimi, Thalía y Mario

Amaia ganó este lunes OT, pero estuvo a punto de no entrar en el concurso. La joven de Pamplona con la que todos se deshacen hoy en elogios estuvo nominada en la gala cero del programa, el 23 de octubre, cuando se elegían a los participantes definitivos del programa. 16 entrarían en la academia y dos se quedarían fuera sin figurar como concursantes de la edición.

Amaia interpretó Starman, de David Bowie, y fue valorada por Joe: "Cantas bien y tienes buena voz. En esta canción has fallado en la interpretación. Ser un gran artista es ser más que tener una gran voz. Me ha faltado el dramatismo de David Bowie. He visto una interpretación happy, casi de Misa. Te voy a poner en duda".

Amaia fue una de las propuestas para abandonar el programa -mejor dicho, para ni siquiera entrar- con Mimi, Thalía, Joao y Mario, estos dos últimos desconocidos a día de hoy por el público puesto que no llegaron a entrar al concurso.

Los profesores salvaron en un primer momento a Thalía y mantuvieron a Amaia en el sofá de nominados. Pero justo después sí salvaron a la de Pamplona. "Tienes luz, tienes personalidad, eres especial", dijo Noemí Galera.

De los tres últimos, el público salvó a Mimi. Joao y Mario no llegaron a entrar en el programa.

