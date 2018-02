Manuelesky, el otro fenómeno de 'OT': "Belén Esteban sería Batman y Mónica Naranjo, el Joker, una malvada genial" David Saiz 5/02/2018 - 16:18 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el tuitero que ha revolucionado la red con sus análisis del talent show

Es actor de profesión y sus vídeos arrasan: "Siempre supe que lo mío era entretener a los demás"

"El tesón de Ana War es admirable; es una concursante que da sentido al programa"

OT se ha vivido por una doble vía: televisión e internet. En este segundo caso, el programa no se entendería sin los ingeniosos vídeos de Manuelesky, el tuitero que ha revolucionado a los seguidores del talent show de La 1 con tronchantes análisis de cada gala.

ECOTEUVE.ES habla con con él sobre el éxito del programa y el fenómeno que protagoniza en Twitter cada vez que lanza uno de sus montajes. ¿Quién se esconde detrás de su la cuenta @Manuelesky_? ¿Cuánto tarda y cómo hace sus venerados vídeos? ¿Qué opina de los concursantes? ¿Tiene algo en contra de Mónica Naranjo?

Manuelesky es para los tuiteros el creador de los mejores vídeos de OT. ¿Quién hay detrás de ese usuario?

Pues un chico normal, madrileño de nacimiento y criado en Rota (Cádiz). Desde pequeño siempre supe que lo mío era entretener a los demás. Siempre he hecho teatro y estudié la carrera de interpretación textual en la E.S.A.D. de Sevilla. Llevo 11 años trabajando como animador de hotel y he vivido en muchas ciudades de España. En mi trabajo bailo, presento y actúo en espectáculos que mi equipo de animadores y yo elaboramos. (Ella, wikipedia)

Entonces, ¿cuál es tu profesión?

Actor y animador de hotel. O cómo me llama mi abuelo un caricato. Que no sé qué quiere decir, creo que payaso (risas).

¿Cómo surgió la idea de hacer este tipo de vídeos? ¿Es algo casual, premeditado...?

Todo empezó cuando seguí el Festival de Eurovisión en 2016. Mis primeros vídeos son de temática eurovisiva. Pero es totalmente casual. Yo en mi vida soy una persona creativa y me gusta mucho hacer reír a mis amigos. Soy el típico que suelto cualquier disparate en cualquier momento. Así que un día me encontré con una herramienta donde podía seguir creando y entreteniendo a los demás en los meses donde no trabajo, ya que mi puesto en el hotel va por temporadas y así sigo haciendo lo que me llena, que es el entretenimiento, aunque sea por otra vía a la que me suelo dedicar.

¿Te ha sorprendido la buena acogida de tus vídeos?

Mucho. No me lo esperaba para nada, ni tampoco entraba en mis planes. Yo solo lo hacía para echarnos unas risas con los que interactúo en las redes. De todas formas, también tiene mucho que ver con el éxito de Operación Triunfo. Mis vídeos interesan porque el programa interesa, eso lo tengo claro.

¿Cuánto tardas en hacer un vídeo?

Pues tardo bastante. De 6 a 7 horas por parte. Aunque parezcan vídeos chorras, son vídeos muy cuidados. Soy muy meticuloso e intento ofrecer algo de calidad, no cualquier cosa rápida y mal hecha. El límite que tiene Twitter para los vídeos hace que tenga que condensar el contenido lo máximo posible. A veces me viene bien porque son rápidos de ver para el usuario pero muchas veces me las tengo que ingeniar para cuadrarlo todo en 2:20. Encontrar la parte de un vídeo que me ayude a crear una situación y decidir qué gag incluir, lleva su tiempo. Pero disfruto mucho con el proceso, no me pesa.

¿Cómo es el proceso para hacerlo? ¿Tomas apuntes durante la gala?

Cuando veo el programa, estoy solamente viendo la gala, disfrutando y comentando a través de tuits o memes que se me ocurran. No estoy pendiente del vídeo que voy a hacer al día siguiente. Cuando me pongo a ello, me hago un café y arrastro el archivo de la gala descargada a mi programa de edición y van surgiendo las ideas conforme le doy al play. Mi ingenio, mi sentido del humor y la herramienta de cortar, hacen el resto. Es algo intuitivo más que planificado. Y quizás sea eso lo que guste.

¿Te sientes presionado por tus seguidores? Cada vez te demandan más vídeos y que los hagas más rápido.

Ellos saben que me lleva tiempo hacerlos y lo valoran. Estoy aprendiendo a eso de tener cierta repercusión. Aún no estoy muy acostumbrado a que cualquier tontería que se me pueda ocurrir transcienda. Y es una responsabilidad que, confieso, a veces me da un poco de vértigo (ella influencer). Pero es cierto que todo el mundo me trata con mucho cariño. Creo que cuando das algo bueno de corazón, recibes algo bueno. Mis clientes del hotel también me piden que les entretenga, tampoco me está resultando raro por Twitter. También estoy valorando la opción de dar el salto yo y salir en mis vídeos, pero no sé hasta qué punto estoy preparado para las críticas y eso es algo que me echa mucho para atrás.

¿Cuántos vídeos tienes de Belén Esteban? ¿Los tienes transcritos para localizar las frases que dice o actúas de memoria?

Algunos los tengo ordenados por palabras o frases pero, sinceramente, no tengo tantos. Google es un gran aliado para mí. En internet está todo. Como bien dijo Belén en su día: "En internet pones Sálvame y salgo yo".

¿Por qué elegiste fundamentalmente a Belén Esteban para tus montajes?

Porque es un personaje que ya triunfaba en Twitter. No es nada nuevo. @Politono_ lleva años haciendo cosas muy chulas con este tipo de personajes y aunque yo he procurado tener mi propio estilo, él ha sido una inspiración para mí. Ha sido Belén, pero podría haber sido otro personaje histriónico cualquiera. De hecho utilizo a otras figuras de la cultura pop española como La Veneno o Dakota. De hecho, este verano, sin quererlo, devolví a Dakota a un primer plano con un vídeo de aprender español, pero ella ya triunfaba en redes mucho antes. Pero de Belén hay muchísimo contenido por internet. Ella sale todos los días por televisión. Yo la veo como personaje. No soy fan de ella ni me interesa su vida pero sus vídeos son oro. Me parece una antiheroína cañí. Una SuperLópez. Es una mujer muy divertida, sobre todo cuando se cabrea y con los años ha adquirido una faceta de niña pequeña muy tierna. Mi abuelita la quería mucho. Por otra parte, utilizo mucho a Mónica Naranjo, que es como la antítesis. Me parece una mala de cuento genial. Elegante, bella, irónica y con un punto de malvada maravilloso. En mis vídeos, Belén es Batman y Mónica el Joker. A Mónica la admiro y la respeto desde siempre. Pero esto es humor, solo humor, hecho con cariño.

¿Ves Sálvame?

No, no lo veo. Y no lo digo por postureo, porque no me importaría decir que lo veo, pero no lo suelo ver a excepción de los vídeos que me descargo para hacer la parodia de OT. Mi interés es otro, más allá de preocuparme por las vidas de los colaboradores de ese programa. Pero es divertido y se lo curran mucho, entiendo perfectamente que la gente lo vea. Durante años, me he rodeado de un ambiente intelectual que renegaba de este tipo de programas y realities por puro postureo, y yo también. Pero eso es algo muy antiguo ya. Ahora me arrepiento de no haber visto nunca Fama por haber estado hablando de Stanislavski, que sinceramente no me daba ningún salseo.

¿Qué concursante es el que más juego te ha dado?

Ana War, sin duda. Su concurso ha sido un reto constante y ha ido poco a poco ganando a la audiencia con su trabajo y su personalidad. El mensaje que ha transmitido a la gente joven con su tesón, superando cada semana sus propias limitaciones es algo muy admirable. Es una concursante que le da sentido al programa y eso me ha motivado mucho para ponerla casi siempre en primer plano.

¿Quién es el favorito de OT para Manuelesky?

Me gustan los 5 finalistas mucho pero como casi todo el mundo, a pesar de mi orientación sexual, estoy enamorado de Amaia y de Aitana. Cualquiera de las dos me parecería una justa ganadora, pero creo que Amaia está unos cuantos escalones por encima del resto. Ella juega en otra liga. Ella fue ganadora desde el minuto 1.

¿A quién echas de menos en la final?

A Nerea, si fuera una final de seis. Me parece muy tierna y tiene una voz y un encanto increíble, como diría Bisbal.

¿Qué ha sido para ti lo mejor de esta edición?

Sin duda, Noemí Galera. Su papel era muy difícil teniendo a Nina en el recuerdo colectivo. Pero ha sabido darle la vuelta y ser una directora divertida, comunicativa y cercana. Es como una mami enrollada que te hace unas lentejas mientras retuitea a Coldplay. Me parece una gran profesional con un sentido del espectáculo y de la televisión excepcional. Ella no lo sabe, pero hace unos cuantos años me eligió en un casting de actores, así que le estoy muy agradecido. Pero esa es otra historia. Roberto Leal, los Javis han sido piezas claves para el éxito del formato. Son maravillosos. También el casting de profesores y alumnos han sido brillantes. No soy bienqueda pero es lo que pienso.

¿Qué te parece el jurado?

Me parece correcto. Tienen un papel muy complicado, ya no solo por tener que valorar, sino por la pauta del propio programa de poner a los concursantes como protagonistas. Si a la pantera de Mónica Naranjo la hubieran dejado en libertad y a sus anchas, estoy seguro que nos hubiera dado momentazos. Pero hay que ceñirse al guión. Esto no es Tu cara me suena y lo entiendo. Todos lo entendemos. Pero, excepcionalmente, a Mónica tendrían que haberle dado su dosis semanal de protagonismo, porque es muy divertida y muy buena tía. En conjunto, creo que no han empatizado con la audiencia y eso es responsabilidad también de los guionistas. La parte negativa es muy importante. Chicho la integraba en el Un,dos, tres de forma magistral. Como espectador creo que para la próxima edición deben darle una vuelta al jurado, sin duda.

Quienes hemos visto tus vídeos sospechamos que algo tienes contra Mónica Naranjo... ¿No estás de acuerdo con su forma de valorar en el programa?

Todo lo contrario. Soy muy fan de ella. Lo que yo hago es ficción. Si le dieran más protagonismo, yo living. Deberían explotarla más. La he visto encorsetada y yo quiero verla en todo su apogeo como cuando le preguntó a Juan Antonio cómo hacía el amor o esas poses de diva clásica. Me parece todo un acierto que contaran con ella pero no la forma en la que ha estado presente. Y cómo ya dije, para mí es la reina mala de Blancanieves, tan necesaria. Me gustaría recalcar que no tengo nada en contra de ningún concursante tampoco, porque alguna vez sí que me han criticado una cierta animadversión con Agoney y no es cierto. Yo siempre lo he apoyado pero el humor a veces da pié a interpretaciones erróneas. De todas formas, he procurado siempre no faltar al respeto a nadie. Era muy fácil hacerlo, pero no es mi estilo.

¿Cuál es el halago que más te ha gustado de tus seguidores?

Lo más bonito es cuando me dicen que han tenido un mal día y se van a la cama con una sonrisa por haber visto uno de mis vídeos. Eso me hace muy feliz y le da sentido a lo que hago.

¿Has podido hablar con Los Javis, Noemí o Manu Guix? ¿Qué te han dicho?

Directamente solo he hablado un poquito con Javi Calvo. Es un amor de persona. Con los demás, nos seguimos en las redes y hemos interactuado algo. Ellos mismos son los primeros que comparten mis vídeos y mis memes. Les estoy muy agradecido. Y entienden, como buenos profesionales, que las redes en 2018 son vitales.

¿Has podido hablar con algún concursante?

No, ni tampoco es algo que busque. Les tengo mucho cariño y como todos, les considero mis niños, pero no es mi objetivo ni tampoco me apetece molestarles. De otras ediciones si que he trabajado con Tessa y Enrique Anaut. Tiienen mucho talento.

PUBLICIDAD