Ocho consejos de Bisbal a los finalistas de 'OT': su éxito, fama... y envidias Ecoteuve.es 5/02/2018 - 14:18

El segundo finalista del talent regresó a la Academia 16 años después

"Soy lo que soy gracias a 'Operación Triunfo'", ha reconocido el cantante

David Bisbal regresó este lunes a la Academia de Operación Triunfo 16 años después de haber sido uno de sus habitantes. El segundo finalista de la primera edición del talent de TVE volvió al programa en el día en el que los nuevos triunfitos conocerán el veredicto decisivo de los espectadores.

La visita sorprendió a los finalistas, en especial a Alfred, que no pudo contener las lágrimas al ver otra vez en persona a uno de sus mayores ídolos. Y tras regalarle a cada uno todos los discos de su carrera y un libro, se dispuso a darle a los cinco valiosos consejos que ha aprendido al vivir una experiencia cómo la que ellos están viviendo.

"Yo vengo de visita porque me quiero contaros lo que me hubiese gustado escuchar cuando estaba aquí como vosotros", empezó diciendo el almeriense.

El objetivo real de Operación Triunfo

"Sé cómo os sentís, sabéis que solamente puede quedar uno. Yo también he pasado por eso y no veas, es difícil. Al final, tenéis que preguntaros si queréis ganar Operación Triunfo o si eso es lo más importante. Y no lo es, ni muchísimo menos".

"Recuerdo el día de la final con muchos nervios. Más que nada, por enfrentarme a la canción. Era muy difícil, porque Nina me puso un tono que era de mujer".

El verdadero triunfo de su vida

"Si queréis ganar OT, poneros nerviosos. Pero hay cosas más importantes. El triunfo verdadero para mí fue seguir trabajando de lo que me gustaba, que lo llevaba haciendo desde que estaba en la orquesta Expresiones. ¿De qué depende eso? De la disciplina, el trabajo diario, de cómo os enfrentéis a eso. Es lo más importante de todo esto".

Su paso por Eurovisión

"Lo vais a pasar muy bien. A Eurovisión hay que ir con la visión de ir a ganar porque estáis representando a un país entero. Pero cuanta más presión os quitéis mejor".

El éxito: renovarse o morir

"Os van a dar una oportunidad y trabajaréis al 100% pero conforme pasa al tiempo, tenéis que mostrar al público cosas diferentes. Que os vayáis renovando. Mi carrera, que no ha sido la más exitosa del mundo, he tratado siempre que un disco no se parezca al anterior. Todos somos productos. Imaginad que una marca de teléfonos saca el mismo todos los años. Al final la gente se cansa".

La importancia de su entorno

"El entorno me ayudó: mi familia, mis amigos... Sobre todo, la gente que te diga las cosas de verdad. Aunque lo hayas hecho bien, te tienes que preguntar si lo puedes hacer todavía mejor. Como dice un amigo mío, el mejor amigo es el que está a tu lado y no de tu lado. Es importante que te digan la verdad. No os creáis más que nadie. En el equipo, todo el mundo es imprescindible. Desde que empecé a trabajar supe que solo no iba a llegar a ninguna parte".

Su percepción de la fama

"Para mí la fama no es el objetivo. El objetivo en este tipo de cosas es aprovechar esa consecuencia. La fama viene a consecuencia de un trabajo bien realizado. Siempre debemos usar esa fama para ayudar a la gente que más lo necesita. No estamos aquí para que el del restaurante nos invite".

Oídos sordos ante la envidia

"La envidia muchas veces puede ser un muro muy fuerte en las cosas que queréis conseguir. No os debéis desanimaros. Al final, está claro que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Siempre hay un tercio de las personas a las que no les caigas bien. Cuando leáis comentarios en las redes sobre todo, no debe desanimaros nada".

"Soy lo que soy gracias a OT"

"Sabía que venía desde diciembre, y desde entonces he leído críticas sobre si me he olvidado de OT, de mis orígenes... y si le haces caso al final te afectan. Nunca he renegado de mis orígenes y sabía que estaría con ustedes en la final. No os olvidéis de vuestros orígenes. Yo soy la persona que soy gracias a mi tierra, Almería, a mi familia, a la orquesta y a OT. Y de eso no me voy a olvidar nunca".

