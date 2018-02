Ana Rosa ejerce de madre al regañar a un reportero por no llevar botas en la nevada Ecoteuve.es 5/02/2018 - 14:12 0 Comentarios

"Veo que no sois muy aventureros de montaña", se resignó la presentadora

Parece que los reporteros de El programa de Ana Rosa no son nada aventureros. Si hace unos días, Luis Aliaga cubría el temporal de nieve en Cantabria sin guantes ni gorro, este lunes, el reportero Julio López no llevaba botas de montaña.

Al saludar, la presentadora se ha hecho un pequeño lío con su otro compañero: "Julio, te veo muy preparado hoy, ¿eh? Con gorrito, con guantes... ¿llevas botas también?".

"No, no llevo botas. Como puedes ver llevo zapatillas de deporte porque no tengo botas. Pero se lleva bien el frío, se lleva bien...", contestaba el joven periodista mientras que el cámara enfocaba a sus pies.

"Perdona, ¿cómo qué no tienes botas? O sea tú...No le da el sueldo para botas", regañaba la 'mamá' Ana Rosa, que concluía: "¡Mírale, sin calcetines! El otro día una señora te tuve que traer un gorro, guantes... Julio, veo que no sois muy aventureros de montaña. Ya vemos a dos de la redacción que los fines de semana no se van a escalar".

[VÍDEO]

