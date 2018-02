Osasuna se vuelca con Amaia con un vídeo de apoyo para la final de 'Operación Triunfo' Ecoteuve.es 5/02/2018 - 12:51 0 Comentarios

Lanza una campaña hacia la pamplonesa: "Amaia ganadora, Amaia txapeldun"

En numerosas ocasiones, Amaia ha demostrado ser una fiel seguidora del Osasuna, el equipo de fútbol de su ciudad, Pamplona. "No suelo ir a ver los partidos, aunque alguna vez he ido y ha sido increíble. Y siempre que voy han ganado y eso que no suelen hacerlo nunca", decía. Ahora, el club navarro le ha devuelto el guiño lanzando un vídeo de apoyo a su paisana de cara a la gran final de Operación Triunfo.

En él, el capitán Roberto Torres aparece silbando el himno del Osasuna instantes previos al entrenamiento. Sin embargo, no encuentra a ningún compañero ni en el campo ni en el vestuario. Tras un rato de búsqueda, los encuentra en la sala de vídeo visionando el Shake It Out de Amaia al grito de: "Amaia ganadora, Amaia txapeldun [campeona]".

El vídeo, que acumula más de 90.000 reproducciones, está acompañado por este texto en redes sociales: "Ya solo quedan horas para la final de Operación Triunfo. Es el momento de enviar todo nuestro apoyo a Amaia, una rojilla con una voz insuperable y una humildad que nos ha enamorado a todos", ha escrito. De hecho, en la megafonía de El Sadar en el partido contra el Rayo del pasado viernes también se escuchó a la finalista.

Amaia afrontará la última gala del concurso de TVE cantando el tema Miedo de Mclan y, de conseguir estar entre los tres primeros, volverá a interpretar Starman, como hizo en la gala 0.

Amaia se alegra al recibir la noticia de que el @CAOsasuna le ha dedicado un vídeo #OTDirecto3F pic.twitter.com/Ypm9kedNCZ — Sr.Amargado de Raoul ???????? (@SrAmargadoGH) 3 de febrero de 2018

