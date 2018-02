Raquel Bollo confiesa a Toñi Moreno "el dineral" que llegó a deber a Hacienda Ecoteuve.es 5/02/2018 - 12:22 0 Comentarios

La sevillana se convierte en la nueva colaboradora de 'Viva la vida' en Telecinco

Toñi Moreno sorprendió este domingo a los espectadores de Viva la Vida al anunciar que Raquel Bollo se convertirá en la nueva colaboradora del programa. La que fuera tertuliana de Sálvame regresa así a la televisión tras un tiempo apartada del foco mediático.

Antes de comenzar su nueva andadura profesional, Bollo concedió una entrevista al programa de Telecinco en la que repasó algunos aspectos de su vida. Entre ellos, destacó los problemas que recientemente tuvo con Hacienda y no tuvo ningún reparo en desvelar las cantidades que llegó a deber a la Agencia Tributaria.

"La mía es la que más ha sonado, pero luego me he ido enterando de que hay muchas más gordas que la mía", empezó diciendo Bollo, que tras las preguntas de la presentadora puso cifras a la deuda. "Empecé con 60.000 euros y, por poner las cosas en manos de un profesional, las cosas se fueron liando. Y cuando me di cuenta, estaba en 100 y pico mil, más las multas, más no se qué... vamos, un dineral", reveló confirmando a medias la información que apuntaba a que su deuda ascendía a los 200.00 euros.

La sevillana aseguró que entró en GH VIP para bajar la deuda y poder vivir un tiempo alejada de la televisión. "Luego me llevé la sorpresa de que el dinero con el que contaba se había ido volando. Me quedé, como yo digo, con una mano delante y otra detrás", confesó. "Tenía un representante que tenía la mano un poco larga. Me pasó a mí, a mi compadre... y cuentas con un dinerito que tienes ahí y te lo quitan", afirmó añadiendo que ya había emprendido acciones legales contra su exmánager.

