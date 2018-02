Amaia, Aitana y Ana Guerra, las finalistas de 'OT' más vistas en Youtube Ecoteuve.es 5/02/2018 - 12:20 0 Comentarios

Los temas más reproducidos en solitario son 'Shake It Out' e 'Issues', con 4,2 y 2,4 millones

'City Of Stars', de Amaia y Alfred, sigue siendo la actuación más vista de la edición

Muchos se llevaron las manos a la cabeza cuando los escucharon en la gala 0. La inexperiencia (suya y del formato) hacía presagiar que la vuelta de Operación Triunfo estaba abogada al fracaso y que los concursantes tendrían más futuro en una verbena de pueblo. Pero poco a poco, los 16 jóvenes han ido convirtiéndose en verdaderos artistas dentro de la academia hasta poner en pie a todos los espectadores con sus actuaciones y conseguir arrasar en Internet. ECOTEUVE.ES ha recopilado las actuaciones más reproducidas en YouTube de los cinco finalistas.

Amaia lidera este ránking con su denominado 'Amaiazo'. La navarra arrasa en la plataforma con su brutal versión de Shake It Out, de Florence and the Machine, con 4,2 millones de reproducciones. En apenas 24 horas, ya llegó al millón. Pero es que Amaia acumula por millones sus actuaciones: Soñar contigo (1,5) y Love on the brain(1,4), además de Con las ganas, junto a Aitana (2,2).

Por detrás está Aitana que también puede presumir de tener una audiencia millonaria en YouTube con Issues. Tampoco se queda atrás No puedo vivir sin ti, con el morbo de su idilio con Cepeda, con 1,9 millones. En el tercer puesto, está Ana War y su Bikina, para muchos uno de los himnos de OT, con 1,5 millones.

Miriam y Alfred cierran esta clasificación. La gallega cuenta con 465.000 reproducciones en I Wanna Dance With Somebody, y el catalán con 433.000 en el emocionante Amar Pelos Dois, de Salvador Sobral.

Amaia | 'Shake It Out': 4,2 millones (Gala 9)

Aitana | 'Issues': 2,4 millones (Gala 2)

Ana Guerra | 'La Bikina': 1,6 millones (Gala 5)

Miriam | 'I Wanna Dance With Somebody': 475.000 (Gala 8)

Alfred | 'Amar Pelos Dois': 445.000 (Gala 4)

Amaia y Alfred | City Of Stars: 4,8 millones (Gala 3)

