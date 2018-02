Pelayo Díaz denuncia "amenazas de muerte" tras la salida de Natalia Ferviú en 'Cámbiame' Ecoteuve.es 5/02/2018 - 11:05 0 Comentarios

El juez del programa de Telecinco desvela en las redes el acoso que está sufriendo

Continúa la polémica en Cámbiame. Pelayo Díaz ha denunciado el acoso que está recibiendo en las redes sociales después de que Natalia Ferviú decidiera poner punto y final a su etapa en Cámbiame después de una bronca con el estilista a causa de un desencuentro con Paloma González, nueva integrante del programa de Telecinco.

El viernes, el estilista incendió a sus seguidores después de una despedida envenenada: "Que le vaya súper bien. Le deseo mucha suerte en sus próximos proyectos profesionales. La televisión tiene que gustarte mucho para hacerlo porque si no estás 100% convencida y si no lo sientes como parte de ti, es mejor emprender otro camino".

El mensaje no solo zanjó la controversia, sino que lo avivó mucho más al recibir multitud de insultos en las redes que le hacían responsable de la marcha de Ferviú. "A los que me estáis insultando y amenazando quiero que sepáis que estas cosas me hacen más fuerte. No tenéis ni idea de lo que quiero a Natalia Ferviú. La luz se come a la oscuridad siempre. Así que voy a seguir con mi buen rollo", decía el sábado en un Instagram Stories.

Las amenazas no cesaron durante el fin de semana y Pelayo decidió hacer capturas de pantalla de algunos usuarios y hacerlo público mencionando a la Policía y a la Guardia Civil. Por último el estilista dejó otro mensaje en Instagram: "Llevo tatuada una polilla debajo del pecho porque allá donde haya oscuridad, siempre encontraré la luz. Y siempre me protejo con un círculo de energía positiva donde no cabe la negatividad de los demás".

Hola @GDTGuardiaCivil estoy siendo acosado y amenazado de muerte en mi cuenta de instagram (@princepelayo) por un grupo de gente, como debo proceder por favor? — Pelayo Diaz (@princepelayo) 4 de febrero de 2018

Hola @policia, estoy siendo insultado y amenazado de muerte en mi instagram. Más de 100 amenazas en 20 minutos. Ya he privatizado la cuenta, me podéis decir cómo proceder para denunciarlo? — Pelayo Diaz (@princepelayo) 4 de febrero de 2018

