Mila Ximénez destapa los fantasmas de Lydia Lozano por el caso Ylenia: "Fue una vergüenza absoluta" Ecoteuve.es 5/02/2018 - 8:56 0 Comentarios

"Si eso lo hago yo estoy en el infierno laboral", aseguró la colaboradora

Mila Ximénez fue una de las invitadas del Chester de Risto Mejide este domingo en Cuatro. La colaboradora habló de la postverdad y reconoció haber mentido en ocasiones para ganar dinero. Al mismo tiempo, arremetió contra Lydia Lozano cuando se habló del tema Ylenia Carrisi, la hija de Romina y Albano que, según aseguró hace año, podría seguir con vida.

"Alguien que no fuera Lydia Lozano de esta no sale, porque ella no contó la verdad, ella no siguió ningún rastro. Es rigurosamente mentira. Ella recibe una información que adopta y hace suya. Y eso es un fraude, una estafa", explicó Mila Ximénez.

"Si eso lo hago yo estoy en el infierno laboral. Ella en otro país no tendría ninguna credibilidad. Fue una vergüenza total y absoluta", prosiguió.



Asimismo, Ximénez reconoció que el tema dio en su día altos niveles de audiencia a Telecinco y que por eso no se frenó. En este mismo sentido, explicó, Lozano tampoco supo pararlo. Años después, la periodista pidió perdón.

PUBLICIDAD