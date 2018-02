Así fue el duro enfrentamiento entre Eduardo Inda y Tania Sánchez en el 'Chester' ante Risto Mejide Ecoteuve.es 4/02/2018 - 21:55 3 Comentarios

El periodista Eduardo Inda, director de OKDiario, fue el primer y más controvertido entrevistado este domingo de Risto Mejide en el programa 'Chester' de Cuatro.

"Un periodista no tiene que ser la noticia, pero haremos la excepción", comenzó afirmando, antes de asegurar que "me da bastante rubor hablar de mí".

"La política es el arte de la mentira y el político que suele ganar es el que miente mejor", aseguró, considerando que en los medios "si tú no dices la verdad, tiene consecuencias y la gente no confía en ti, la gente no es gilipollas".

"Tania Sánchez y su papá dieron 1.200.000 euros de Rivas Vaciamadrid a su hermano, yo nunca dije que fuera delito, pero los jueces nunca tratan a los políticos igual que a nosotros. Para mí es una chorizada, pruebas hay, pero la jueza dice que no hay material penal", relata, antes de que Risto introduzca a la propia Sánchez en el plató.

"Las mentiras reiteradas perjudican a gente inocente, y los datos son falsos y no se produjo nada de lo que se denunció, pero se sigue mintiendo", comenzó afirmando Tania. "¿El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid dio el dinero a tu hermano?", cuestionó el periodista. "Enmarañan datos difusos; respondió una juez en un auto que dice que son hechos falsos", es lo que llegó a contestar Sánchez.

PUBLICIDAD