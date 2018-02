Andrea Levy admite tener vetado a un programa de TV3 y denuncia "linchamientos a los entrevistados no indepes" Ecoteuve.es 4/02/2018 - 17:00 5 Comentarios

La vicesecretaria de estudios y programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha confirmado este domingo a través de Twitter su veto al programa de TV3 Preguntes Freqüents.

Levy reflexiona acerca de "por qué me he negado a ser entrevistada en este programa de TV3", al tiempo que confirma que "lo voy a seguir haciendo por mucho que me insista su director".

"Si quieren su cuota de pluralismo, hagan un programa en el que a los entrevistados no indepes no se les haga un linchamiento", razonó, justificando su postura.

PUBLICIDAD