Chabelita aclara todo en el 'Deluxe': "La imagen que está dando mi familia de mí ya cansa" Ecoteuve.es 4/02/2018 - 12:18

Ha hablado de lo mal que se ha sentido en su casa

Como ya se había anunciado, Chabelita asistió una vez más a Sábado Deluxe para aclarar los problemas que tiene con su familia. Sobretodo se ha referido a la relación que tiene con su hermano, su abuela y su tío.

En la entrevista ha confesado que no tiene relación con ninguno de los tres, sobretodo con su tío porque según ha confesado: "Me ha hecho sentir como si hubiera una diferencia con mi hermano". Además piensa que nunca va a tener una buena relación con él.

Con Kiko Rivera el discurso ha sido distinto ya que tal y como ha dicho al presentador él y su madre son su "punto débil" a pesar de los problemas que pueda haber.

Sin duda lo que peor ha sentado a la hija de la tonadillera es la imagen que están dando de ella y así lo ha expresado: "Gente que va contando cosas y hablando de mi familia y sobretodo de mí quedando yo como fría como distante". Además ha querido destacar que si arreglaran las cosas en casa pero que "no voy a quedar como la niñata que no ha ido al hospital porque no le ha dado la gana teniendo Sanlúcar al lado", haciendo referencia a las últimas noticias que han salido sobre el nacimiento de su sobrina. Sin duda no ha sido una noche agradable para Chabelita.

