Jordi Martín confiesa que lo echaron de 'Sálvame Snow Week' por esconder droga

Además muestras imágenes de los desastrosos comportamientos que tuvo en el programa

Jordi Martín se ha sentado en el Deluxe para confesar algo que hasta ahora no se sabía del colaborador. Y es que, ha confesado que tenía una fuerte adicción a las drogas que se descontroló hasta niveles insospechados.

El colaborador de Cazamariposas ha confesado que su uno de los peores momentos fue "con 25 años" cuando "tuve que internarme en un centro porque la situación era muy delicada, fue en Ibiza".

En ese momento Jordi estaba trabajando para otra agencia y todo se le fue de las manos hasta el punto de que "tuvieron que venir los dueños de la agencia ponerme un avión y llevarme a Barcelona".

Además ha confesado que después de haber estado internado durante 8 meses no se había curado y confesó que: "Tuve pequeñas recaídas, el adicto es adicto para siempre", ésto le afectó también en su trabajo.

Y es que, el colaborador contó a Jorge Javier que su adicción fue la culpable de su expulsión en Sálvame Snow Week. "Lo que me paso fue una situación en la que directores dieron la cara por mí. Me dieron la oportunidad y yo la desaproveché", aclaró.

Jorge ha querido recalcar que "estaba prohibido llevar drogas" cosa que Jordi ha confirmado además de confesar que él tenía en el programa pero estaban escondidas. Los directores del programa sospechaban que el extraño comportamiento que estaba teniendo podría deberse al consumo de estupefacientes y quisieron hablar con el colaborador en privado. "Les mentí", ha confesado, "Mi comportamiento era ridículo y catastrófico", admitió. Y es que, tuvo varias disputas con sus compañeros e incluso se desnudó completamente ante las cámaras.

En ese momento Jordi no veía las cosas claras y tal como dijo al presentador pensó: "David no me quiere". A pesar de todo no cerraron las puertas al colaborador al que prometieron llamar si se recuperaba de su adicción y así han hecho. Algo que ha sido muy significativo para el fotógrafo: "Se lo agradeceré toda mi vida", concluyó.

