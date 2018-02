Un concursante de 'Got Talent' se lleva el pase de oro con una actuación que no había ensayado Ecoteuve.es 3/02/2018 - 11:31 0 Comentarios

Ha conseguido emocionar mucho al publicista

El pase de oro en Got Talent es un premio muy importante puesto que te brinda la oportunidad de pasar a la final sin tener que enfrentarse a las demás fases del concurso. La mayoría de los concursantes luchan con uñas y dientes con la esperanza de conseguirlo e incluso pasan mucho tiempo preparando sus espectáculos.

Lo que ha llamado la atención ha sido el caso de Cristian, que sin ni siquiera ensayar su actuación ha conseguido el pase de oro de la mano de Risto.

El concursante lleva bailando toda la vida pero ha pasado un tiempo frustrado lo que le ha llevado a dar un parón y dedicarse a otras cosas: "Un día estás en lo más año y otro se olvidan de ti", decía. Ahora que es conductor privado ha decidido volver a los escenarios.

El concursante reconocía que no había ensayado el número y que ese mismo día se había juntado con su equipo. Aunque ésto no ha sido impedimento para que Cristian hiciese gala de su talento. Tanto que Risto no ha dudado en regalarle el pase de oro a él y a su grupo de flamenco. "Cuando el talento no necesita ensayar, eso no había pasado nunca", reflexionaba el publicista.

