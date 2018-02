La despedida 'envenenada' de Pelayo Díaz a Natalia Ferviú en 'Cámbiame': "Felicidad máxima" Ecoteuve.es 2/02/2018 - 17:54 0 Comentarios

El estilista tuitea unas palabras que han terminado de enfadar a los fans de la tinerfeña

Natalia Ferviú ha hecho oficial este viernes su salida definitiva de Cámbiame. La que fuera jueza del programa ha manifestado su descontento con los cambios de dinámica que ha sufrido el espacio, más centrado en los últimos días en las broncas entre sus estilistas que en las personas que buscaban una transformación.

El ambiente en el plató de Telecinco estaba enrarecido tras conocer la noticia y Carlota Corredera quiso saber qué opinaban Cristina Rodríguez y Pelayo Díaz de la tinerfeña, con la que han compartido su día a día durante los últimos tres años.

"Que le vaya súper bien. Le deseo mucha suerte en sus próximos proyectos profesionales. Desde hace tiempo tiene en mí un amigo y un compañero", empezó diciendo el asturiano, que se mostró algo frío durante todo su discurso. "Yo siempre me he sentido responsable de Natalia aquí en Cámbiame. En sus logros, y cuando no le ha ido tan bien, he sentido como que he tenido que estar ahí por ella. Algunos entendéis por qué lo digo", dijo sin explicar a qué se refería.

Acto seguido, Díaz ha visto con buenos ojos que Natalia diera un paso atrás si no se veía preparada para afrontar esta nueva etapa: "La televisión tiene que gustarte mucho para hacerlo porque si no estas 100% convencida y si no lo sientes como parte de ti, es mejor emprender otro camino", ha destacado deseándole suerte.

Sin embargo, esta cordial despedida ha volado por los aires cuando Pelayo ha publicado sus primeras palabras en Twitter tras la marcha de su compañera. "¡Felicidad máxima! Feliz finde a todas y todos", escribió Díaz en un tuit que fue enseguida criticado por los fans de Ferviú. Estos no entienden la facilidad con la que ha olvidado lo ocurrido con Natalia.

Felicidad máxima! Feliz finde a todas y todossssss — Pelayo Diaz (@princepelayo) 2 de febrero de 2018

Felicidad para ti que no está Natalia en el programa, feliz para ti. — Natalia Ferviú Fans? (@FerviuFans) 2 de febrero de 2018

@princepelayo Siempre me habías parecido demasiado altivo y soberbio pero lo has confirmado haciendo lo que has hecho con @nataliaferviu ERES UN ENGREIDO! — The turtle ???? (@Theturtleee) 2 de febrero de 2018

Hay que ser mala gente para escribir este twet cuando una de tus compañeras y se suponía que amiga, deja el programa. Ten claro que estas actitudes pasan factura. Y la tele es un monstruo que devora a los soberbios y prepotentes. #quenecesidad @cambiame — Divinisima3456 (@divinisima3456) 2 de febrero de 2018

Igual estás feliz xq te has quitado de enmedio a @nataliaferviu q es mejor persona y mejor profesional a tú......uyuyuyuyuuuuiuyuy , cuidado con el karma ???????????? — Esti ..???? (@esticabasanz35) 2 de febrero de 2018

Egocéntrico, feliz porque ya no está la mejor diseñadora del programa, a quien le has ganado, te atreves a decir que tu héres el responsable de los logros de Natalia? Por favor.!! — Paul Sanchez (@PaulTello7) 2 de febrero de 2018

Cristina Rodríguez, muy emocionada

Totalmente opuesta ha sido la reacción de Cristina, que se ha mostrado dolida con la salida de su compañera: "Ha sido muy generosa con todos nosotros con lo que ha escrito. Me gusta mucho el texto porque está calmada. Me da pena no tenerla cerca. Yo no la conocía y nos hemos enfadado a veces, pero os aseguro que me llevo a una amiga. De corazón", le dijo. "Yo solo le deseo que sea feliz donde ella quiera estar. Yo soy tu amiga", dijo por su parte Corredera.

