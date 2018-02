El enorme parecido de dos participantes de 'First Dates' con una de las parejas más famosas de 'Juego de Tronos' Ecoteuve.es 15:29 - 2/02/2018 0 Comentarios

Daniel y Paula recordaron a Kahl Drogo y Daenerys Targaryen

Los espectadores de First Dates quedaron sorprendidos este jueves cuando vieron aparecer por la puerta del restaurante de Cuatro a dos comensales con un parecido más que razonable. Incluso Carlos Sobera dejó caer que recordaban a dos personajes de Juego de Tronos, en concreto con Kahl Drogo y Daenerys Targaryen, también conocida como 'Khaleesi'.

Desde el primer momento, Daniel y Paula se dieron cuenta de ello y no podían negar el enorme parecido con la famosa pareja de la serie de HBO. "Me recordáis a una pareja de una serie que he visto recientemente, fíjate", comentó el presentador.

Daniel, un brasileño de 34 años, fue el primero en aparecer en el restaurante del programa. Paula, de Barcelona, con 23 años, entró después de unos minutos con su pelo rubio platino.

"Me gusta Khaleesi, sí, es verdad... aventurera, y a ver si lucha igual", decía Daniel sobre la catalana. Ambos encajaron a la perfección, cuando llegó el momento de la verdad, dijeron que sí a una segunda cita.

Daniel es un aventurero sin miedos en busca de su igual y esa podría ser Paula #FirstDates550 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/gagvEk4f93 — First dates (@firstdates_tv) 1 de febrero de 2018

