Bustamante, él único finalista del primer 'OT' que no estará en la gala del lunes

Bisbal actuará y Rosa López valorará las actuaciones como cuarto jurado

Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra y Miriam son los cinco finalistas que optan a ganar Operación Triunfo. Ellos serán los protagonistas de la gran final de este lunes 5 en La 1, que recibirá a Raphael, David Bisbal y Pablo Alborán. El jurado, compuesto por Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive, valorará las actuaciones junto a Rosa López, pero será el público quién elegirá al ganador. Las votaciones ya están abiertas desde la gala anterior.

Con el regreso de Rosa y Bisbal, solo faltará Bustamante en lo que podría haber sido la foto de los tres finalistas de la primera edición de OT. Hay que recordar que Bustamante ha ido en dos ocasiones al talent pero fue baja de manera sorprendente en la gala de Navidad a pesar de haberse anunciado su presencia.

El público será el encargado de elegir el ganador de Operación Triunfo 2017 votando a través de la aplicación móvil, los mensajes y las llamadas telefónicas. El período de votación se abrió este pasado lunes cuando finalizó la gala de Eurovisión.

Habrá dos fases de votaciones. La primera, que ya está abierta, se cerrará una vez hayan cantado los cinco finalistas. Un ranking ciego mostrará el resultado de la votación. Roberto Leal desvelará el nombre de los dos concursantes que hayan conseguido menos votos y que se convertirán en el cuarto y quinto clasificado del programa. Sin desvelar los porcentajes, se anunciarán los nombres de los tres finalistas con más votos durante la semana y la primera parte de la gala.

Los marcadores se pondrán a cero y se volverán a abrir las votaciones. Los tres concursantes finalistas volverán a cantar el tema de la Gala 0 y después de un breve período de tiempo se cerrarán las líneas y se proclamará el ganador.

Repertorio

Los concursantes han escogido sus temas de la final: Aitana, Chandelier de Sia; Alfred, Don't stop the music de Jamie Cullum; Amaia Miedo de M-Clan; Ana Guerra, Volver de Carlos Gardel;y Miriam, Invisible de Malú.

Los que pasen a la segunda fase se volverán a subir al escenario para interpretar la canción de la gala de casting final. Amaia interpretó Starman de David Bowie; Aitana, Bang bang de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj; Alfred, Georgia on my mind de Ray Charles; Miriam, No te pude retener de Vanesa Martín; y Ana Guerra, Cómo te atreves de Morat.

Raphael, David Bisbal, Pablo Alborán y los exconcursantes, invitados

Raphael interpretará, junto a los finalistas, el tema Mi gran noche. Con 55 años de trayectoria, más de 60 discos editados, 335 Discos de Oro, 50 Discos de Platino, un Disco de Uranio por los más de 50 millones de álbumes vendidos y más de 90 premios, 'Infinitos bailes' es su último trabajo, con el que ha logrado su último Disco de Oro. Actualmente, presenta la gira internacional 'Loco por cantar', con la que recorrerá más de diez ciudades a nivel nacional e internacional.

Después de 17 años David Bisbal volverá a pisar el plató de Operación Triunfo, donde interpretará un medley de sus grandes éxitos. Desde que el programa le lanzara al estrellato, el almeriense se ha consagrado como uno de los artistas más grandes de la música. Ha publicado seis discos y dos DVD, ha vendido más de seis millones de discos, suma dos Discos de Diamante, tres Grammy, dos Premios Billboard y seis giras mundiales. Ha colaborado con Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Raphael, Rihanna, Miley Cyrus o Plácido Domingo, entre otros.

Pablo Alborán interpretará su último sencillo, Prometo, incluido en su último álbum. En solo mes y medio se ha convertido en el más vendido de 2017 y ha obtenido un triple disco de platino. Además, ha permanecido durante siete semanas en el #1 de ventas en España y debutó en el #1 en ventas en Estados Unidos. Alborán tiene 45 discos de platino y ha venido más de dos millones y medio de discos. Próximamente arranca su gira más esperada, 'Tour Prometo', en Latinoamérica, España y Estados Unidos.

No faltarán los ex-concursantes de esta edición para interpretar, junto a los cinco finalistas, el tema grupal Camina, compuesto con el resto de sus compañeros y Manu Guix.

El jurado

El público será el que elija al ganador votando desde casa, pero en esta última gala también estará presente el jurado. Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive valorarán las actuaciones de los concursantes junto a Rosa López, que ocupará la cuarta plaza del jurado. Primera ganadora de Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión en 2002, ese mismo año publicó 'Rosa', con el que consiguió cuatro discos de platino. La artista granadina ha publicado en estos más de 15 años de carrera ocho álbumes. Su último disco se llama 'Kairós'.

Y en RTVE.es

#OTFinal será el hashtag para comentar en redes sociales la gran final de Operación Triunfo, tanto antes del programa como durante. Además, Paloma G. Quirós se desplazará a Barcelona para vivir desde dentro la final y mostrar lo que no se ve durante la emisión de La 1. Y el martes, posibilidad de hablar con el ganador/a y finalistas y emisión en streaming de la rueda de prensa.

