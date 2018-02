La comensal más borde de 'First Dates' se parte de risa al ser rechazada Ecoteuve.es 12:19 - 2/02/2018 0 Comentarios

La tensión era palpable durante la cita de Ana María e Ignacio

Solteros y solteras se dan cita a diario en el restaurante de First Dates para encontrar a la persona que le complemente. Los comensales no siempre encajan, como ha pasado en esta ocasión.

En la cita de Ana María e Ignacio se palpaba la tensión. Los zascas que no dejaban de propinarse no arreglaban el asunto. Ella le confesó a su cita que creía que estaba haciendo un papel, él no se quedaba atrás llamándola "marisabidilla".

Sin duda, el peor momento fue al final de la cita. Tras la tensión que se había vivido en el restaurante, el resultado era algo predecible. En el momento de la decisión final Ana María entraba en la sala diciendo que en la cita "quería ver sentido del humor", algo que sentó fatal a Ignacio: "Tengo lo justo y necesario".

Después continuó diciendo que "no he sentido el feeling que había que sentir" y que no quería tener una segunda cita con Ana María. Tras oír esta respuesta, ella comenzó a reírse dejando a Ignacio con una cara que era un poema. "Mejor reír que llorar", concluyó él con resignación.

