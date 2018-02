Chenoa confiesa su truco más surrealista: yogur en sus partes íntimas Ecoteuve.es 2/02/2018 - 8:55 0 Comentarios

La cantante explicó en 'El Hormiguero' que se lo aplica cuando está enferma

Chenoa visitó este jueves El Hormiguero de Antena 3. La cantante lo hizo con su compañero de Tu cara me suena Carlos Latre y protagonizó un surrealista momento al explicar qué remedio casero utiliza cuando está enferma y tiene bajas las defensas.

Chenoa comentó que suele usar yogur natural. "Pero no me lo tomo, me lo pongo". El público, incrédulo, necesitó la ayuda de Latre, que explicó que se lo aplica "en sus partes".

"Hay remedios caseros que se utilizan cuando estás mala y tienes bajas las defensas. Te pones yogur y la flora se activa", comentó Chenoa.

"Se lo cataplasma", añadió irónico Carlos Latre. "Si un hombre se pone yogur en sus partes no funciona", añadió el imitador, que sabía de la práctica de su compañera porque lo cuenta en las reuniones de TCMS.

"Tiene que ser natural", apuntó ella, dando por hecho que no es la única que se lo aplica. "¿Alguna lo ha hecho, verdad?", preguntó al público al público. Pero nadie levantó la mano.

Por su quedaba alguna duda, Latre añadió un ¿importante? detalle: "Con tropezones no funciona".

