Natalia Ferviú desaparece y no acude a 'Cámbiame' tras su gran bronca: "No contesta al teléfono"

Carlota Corredera informa que la estilista no ha acudido este jueves a su trabajo

Carlota Corredera arrancó este jueves la emisión de Cámbiame informando de lo que ha ocurrido en las últimas horas con Natalia Ferviú tras su gran bronca con sus compañeros del programa. La estilista se enfrentó a Paloma y Pelayo y abandonó llorando el plató antes de que terminara el directo. "¡Iros todos a tomar por culo!", exclamó.

"Ayer Natalia Ferviú abandonaba el programa en directo y dejaba a su compañero Manolo solo con el cambio y al resto nos dejaba completamente descolocados", empezó diciendo la presentadora. "No se ha pronunciado en las redes y tampoco ha querido hablar con nadie del equipo", reprochó informando a la audiencia que la tinerfeña había desaparecido del mapa.

Pelayo aseguró que el tampoco había intentado ponerse en contacto con su compañera: "No suelo llamar por teléfono a la gente que se despide de mí así. Es mejor darle su tiempo", aseguró el diseñador. Carlota aseguró que ella sí intento llamarla: "No me ha contestado, pero le he dejado un mensaje de voz", añadió.

La gallega asegura que Ferviú se fue de Telecinco "muy disgustada": "Ella habló con personas de la cúpula para decirles que estaba muy mal, que estaba en un estado muy nervioso", explicó Corredera. "Vamos a dejarle su tiempo, vamos a dejar que esto se enfríe y os contaremos más desde que sepamos", apostilló antes de comenzar el programa.

Cristina Rodríguez logra que Natalia le responda

El plató de Cámbiame se parecía cada vez más al de Sálvame (ambos producidos por La Fábrica de la Tele) y la tensión entre los rostros del programa iba en aumento. Tras una discusión entre Pelayo y Cristina, esta confesó que sí había hablado con Natalia Ferviú. "Lo único que me ha dicho es que está tranquila", logró decir Rodríguez, que no quiso desvelar nada más.

Cristina empezó a reflexionar sobre sus comienzos en el programa y tuvo un recuerdo para Marta Torné. En ese momento, Pelayo aprovechó para volver a atacar a Ferviú: "Marta Torné no se fue en medio de un programa y Natalia sí. Y nos dejó tirados a todo el equipo, a la participante y a ti también. Y a mí también porque somos amigos desde hace 15 años", dijo el asturiano antes de que Fiona Ferrer interrumpiera la bronca pidiendo "respeto" para el público.

