Isabel Pantoja, en contra de que su sobrina Anabel trabaje en 'Sálvame': "No es su sitio" Ecoteuve.es 19:48 - 1/02/2018 0 Comentarios

La tonadillera se encuentra muy feliz tras el nacimiento de Carlota, hija de Kiko Rivera

A raíz del nacimiento del nieto de Isabel Pantoja, la tonadillera se ha mostrado más agradable con la prensa, a la que ha atendido a su salida del hospital. Kike Calleja, reportero de Sálvame se encontraba allí y logró sacarle a la cantante algunas declaraciones sobre sus hijos y sobre su sobrina Anabel Pantoja.

Pantoja aseguró que se mostró muy de acuerdo en que su sobrina esté en un programa como Sálvame. "A mí me gustaría que mi Anabel viviera de otra cosa", comentó la artista. El reportero de Telecinco le preguntó directamente si no le gustaba que Anabel trabajase con su equipo: "No, no es su sitio. Sencillamente, porque ella no tiene que defender nada. Y a mí me duele mi sobrina, y ella llorando. ¿Llorando de qué?", dijo contundente ante las cámaras.

Además, Isabel ha zanjado con otros reporteros la polémica que tiene con su hija Chabelita por su visita a Sábado Deluxe en la que no habló muy bien de su familia: "Adoro a mi hija por encima del bien y del mal", concluyó la tonadillera, que ha vuelto a convertirse en uno de los personajes protagonistas del espacio vespertino de Mediaset.

PUBLICIDAD