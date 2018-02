España conquista Eurovisión: los países del este se abonan al castellano para Eurovisión Ecoteuve.es 18:35 - 1/02/2018 0 Comentarios

Moldavia y Rumanía, con temas en español en sus preselecciones

La candidatura española con Amaia y Alfred ha devuelto la ilusión de los eurofans con Tu canción, tras varios años de desencanto. Después del Say Yay! de Barei y de Do It for Your Loverm de Manel Navarro, TVE exigió que el tema que representara a nuestro país en Lisboa debía de estar escrita en castellano íntegramente.

Muchos seguidores han apostado siempre a que un tema en inglés llegaría más a nuestros vecinos. Sin embargo, este año se da el caso de que varios países barajan varias opciones en castellano para seleccionarlas para Eurovisión.

Este es el caso de Moldavia, que ha llamado la atención por las propuestas clasificadas para la semifinal de su preselección, como la de Nicoleta Sava con La esencia del sur. La canción mezcla el moldavo y el español y, además añade un toque flamenco a su melodía.

Pero Moldavia no es la única. Armenia celebrará este viernes 3 su selección, denominada Depi Evratesil, en la que participan Hayk Kasparov con su tema Enamórame y Kamil Show con Puerto Rico. Noruega también tiene otra posible opción española con Tengo otra. Habrá que esperar al Melodi Gran Prix.

Por último, Rumanía también se ha unido a la moda del español. Feli con Buna de iuvbit (Buen novio) y Nicoleta Ticala con Una oportunidad optan a ser representantes.

