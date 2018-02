Alyson Eckmann: "Jorge Javier no es el culpable de hundir GH; el reality ha perdido su magia" Adrián Ruiz 10:12 - 2/02/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a 'experta en realities' de Non Stop People

"Apenas he tocado los 100.000 euros del premio de 'GH VIP'; lo tengo en el banco"

La americana confiesa su concursante favorito de 'OT': "En el escenario se transforma"

Alyson Eckmann ha regresado a Non Stop People convertida en toda una experta en realities. La americana vuelve al canal de Movistar+ tras su participación en varios programas de Telecinco: GH VIP, Me lo dices o me lo cantas o GH Revolution, donde tuvo más protagonismo que los concursantes anónimos por su romance con Rubén.

La ganadora de la quinta edición con famosos del reality ha explicado a ECOTEUVE.ES cómo vivió su paso por la casa de Guadalix, ha desvelado con qué compañeros sigue teniendo relación y lo que ha hecho con los 100.000 euros del premio.

Por otro lado, Eckmann reconoce estar enganchada a OT 2017, programa con el que ha hecho una sorprendente colaboración y en el cual afirma tener un claro favorito. Además, ha hecho su propio análisis de los motivos por los que GH Revolution tuvo una audiencia tan baja. "No fracasó por culpa de Jorge Javier, sino porque ha perdido su esencia", declara.

Vuelve a Non Stop People tras concursar en varios programas. ¿Tenía ganas de retomar su faceta como reportera?

Sí, esa era mi idea, volver a Non Stop People porque aquí me lo he pasado muy bien y me dan total libertad. Y aquí estoy, de vuelta.

Lo hace convertida en toda una experta en realities. ¿Cuál va a ser su nueva labor en el canal?

Voy a tener varias secciones. He hablado de Operación Triunfo, luego hay otra sección en la que voy a buscar a ex concursantes de realities para saber qué ha sido de sus vidas... Y luego otro día voy a hablar de los realities más extraños del mundo. En China hay unos realities muy fuertes. Y aparte de eso, pues seguir cubriendo los photocalls de estrenos de películas y series, que es algo que hacía antes.

¿A qué concursante de reality le gustaría entrevistar?

Pues sería muy divertido entrevistar al primer ganador de Gran Hermano, que se llama... ¿Como se llamaba?

Ismael Beiro.

¡Ese! Me gustaría entrevistarle a él o a un extronista de Mujeres y hombres y viceversa que tiene ahora un bar en Malasaña al que voy con mis amigos de vez en cuando. Me interesa más la gente que ahora está apartada de la tele, que ahora tienen otro rollo de vida, y saber cómo se las cambió el participar en un reality.

¿Entrevistaría a Aylén Milla?

¿Por qué iba a entrevistarla a ella? (Ríe).

Porque también es ex concursante de realities...

(Ríe) No, yo creo que ella no está ahora en España. Y si lo está, no creo que viniera a la entrevista. (Ríe).

¿Cómo recuerda su paso por la casa de GH VIP?

Me lo pasé súper bien y lo recuerdo con mucho cariño. Fue muy gratificante y me aportó un montón de cosas buenas. Yo encantada con la experiencia.

Encima, logró ganar los 100.000 euros del premio. ¿En qué ha invertido el dinero?

Pues la verdad que en nada. Lo tengo ahí en el banco y apenas lo he tocado. Yo no soy muy caprichosa. No me compré ni un coche, ni una casa, ni joyas... Gasté un poco del dinero en viajar este verano, pero como soy un poco... no quiero decir cutre, pero no suelo ir a hoteles de lujo. Normalmente prefiero quedarme en hostales o albergues. Por eso tengo aun casi todo el premio.

¿No pensó en utilizarlo para producir su propio disco?

No, usarlo en mi propio disco sería una pérdida de dinero. Si lo firmo con una discográfica, claro que sacaría un disco, pero pagar yo mi propio disco no lo veo.

¿Con qué compañeros de GH VIP sigue teniendo relación?

Hablo un poco con Elettra, que está ahora también con la música y le deseo mucha suerte, es una máquina. También hablo con Daniela, que está ahora en la India sacándose el título de yoga. De vez en cuando hablo con Marco, con Irma me mando mensajes de vez en cuando... y con nadie más, la verdad.

¿Ha retomado su amistad con Daniela?

La última semana que estuvimos en la casa nos volvimos a hacer 'amiguis'. Las dos sabemos que nunca seremos mejores amigas, pero nos respetamos y nos interesa lo que hace la otra con su vida y mantenemos un poco el contacto.

¿Por qué cree que fue tan tormentosa su relación con ella?

La convivencia es muy difícil y ella y yo teníamos dos opiniones distintas. En el programa se ha visto todo, no hay nada que no se haya visto.

Muchos esperaban que pasara algo con Marco. ¿Se han vuelto a ver en privado tras el reality?

Marco y yo nos vimos un par de veces el verano pasado pero poco más. Hablamos un poco, pero él ahora está en el Supervivientes de Italia.

¿Hablarás de él en tu sección de realities en Non Stop People?

(Piensa) Pues la verdad que Marco no es el rollo que estoy buscando en mi sección. A lo mejor, si pasa una movida muy fuerte en la isla, sí. Pero mientras no pase eso, no creo.

La hemos visto recientemente preparando algo con Efecto Pasillo. ¿Van a sacar una canción juntos?

Somos amigos. Nos conocimos a través de Twitter hace poco. Estamos cocinando algo y queremos hacer algo juntos. No puedo decir nada, pero lo veréis dentro de un mes o dos espero.

Tras GH VIP, volvió a Guadalix unas semanas para GH Revolution. ¿Cree que fue beneficiosa su entrada para el formato?

Cuando me llamaron dije que sí sin pensarlo. Ellos me metieron para animar el programa, pero no me dieron ni una misión, ni me dijeron lo que tenía que hacer. Como siempre hice lo que yo quería hacer en todo momento. Hay gente que ha dicho que me metieron para que fuera a por Rubén, pero no fue así. Yo hago lo que quiero siempre cuando me apetece sin pensar en lo que van a decir los demás.

¿Se había fijado en Rubén antes de entrar o su atracción por él surgió una vez ya estaba dentro?

Cuando estaba dentro. Cuando estaba fuera, yo no sabía quién era Rubén ni le ponía cara.

¿Por qué cree que Gran Hermano ha perdido tanta audiencia?

Yo creo que Gran Hermano lleva tantos años que la gente ya entra dentro de la casa con un objetivo. Entran con estrategias, sabiendo que a lo mejor hacer 'una carpeta' o tener muchas broncas va a funcionar. La gente ya se cansa de ver eso. La magia de Gran Hermano es la naturalidad y creo que, a lo mejor, eso se ha perdido.

¿Cree que Jorge Javier es responsable de este fracaso?

Yo no seguía Gran Hermano cuando lo presentaba Mercedes Milá, no sé cómo lo hacía ella, aunque lo que está claro es que ella es una máquina. Pero a mí me gusta cómo lo presenta Jorge. Yo creo que la audiencia así de baja no es por culpa de Jorge Javier. Creo que es porque lleva muchos años. Jorge Javier es un gran profesional y lo hace todo muy divertido. No creo que él tenga nada que ver.

Le vimos hace poco en las redes que estaba con Rubén. ¿Han rematado la relación?

No, solo somos amigos. Él estaba en Madrid hace poco con Javier y fuimos a cenar. Ellos se fueron de fiesta y yo me fui a mi casa.

También fue de invitada a Tu cara me suena. ¿Participaría como concursante?

Hombre, me encantaría estar en Tu cara me suena. Yo creo que en lo de cantar, bailar e imitar es lo que mejor se me da. Yo estaría encantada.

Fue una de las presentadoras de Hable con ellas. ¿Sigue teniendo relación con sus compañeras?

No diría que tengo con ellas una relación. Tengo contacto. A Yolanda, cada vez que la veo, la quiero y la amo. A Sandra también, cada vez que nos vemos, la respeto mucho y me parece una súper mujer. Vi a Rocío un par de veces y es súper simpática.

A donde sí ha dicho que iría de cabeza es a Supervivientes. ¿Dejaría su labor en Non Stop People para ir este año a la isla?

Sí, me encantaría. Supervivientes me parece el reality más divertido que hay. Es como Gran Hermano, pero más extremo.

En su programa está siguiendo OT. ¿Qué le está pareciendo esta edición?

Mis compañeros de piso están enganchados y siempre está puesto en el salón de casa. Amaia es mi favorita, es una súper artista y me flipa cómo se transforma cuando está encima del escenario. Ese cambio tan radical es lo que marca a una artista.

Allí están sus amigos Los Javis como profesores. ¿Cómo les has visto?

¡Sí! El otro día me escribió Javi Calvo porque necesitaba ayuda para traducir la letra de una canción para Aitana. Hablamos por WhatsApp y le mandé la traducción, lo que significaba y cómo pronunciarlo todo.

En la presentación de La Llamada dijo unas polémicas declaraciones sobre Carlota Corredera. ¿Le pasó factura en Telecinco?

No, no tuve ningún problema. Dije solo que me gustaba el vídeo porque me gusta la Pringada y estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dice. Y sí es verdad que a veces me paso en muchas entrevistas porque no sé cortarme. Digo todo lo que pienso y no en lo que puede pasar. Pero no tengo nada contra Carlota y me alegro mucho de que ella sea feliz y esté sana. Me parece una gran profesional y no era para atacarla a ella. Solo que en muchas cosas estoy de acuerdo con la Pringada y hablé sin pensar.

