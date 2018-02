La emocionante historia de una participante de 'First Dates' que no conoce "ni el sexo, ni el amor" Ecoteuve.es 1/02/2018 - 14:17 1 Comentario

A sus 62 años, visitó el programa de Cuatro para encontrar a su media naranja

Los espectadores de First Dates se emocionaron este miércoles con la dura historia de una de sus participantes. Isabel contó en el programa de Cuatro que, a sus 62 años, nunca ha tenido pareja porque toda su vida la dedicó a cuidar de su madre.

"Nunca me he enamorado, ni conozco el amor. Siempre he estado con mi madre y no he tenido novio ni marido. Ahora ha muerto y siento que llevo 10 años de retraso. Quiero pasar mi vida con alguien, me han dicho que los abrazos sientan muy bien al estado de ánimo. Quiero ser feliz", pedía honesta la mujer.

Isabel sintió que por dejarse la piel en el cuidado de su madre, que falleció hace casi dos años, se ha 'desconectado' de la sociedad. "Me han dejado porque tampoco tengo experiencia en el sexo", lamentaba al revelar cómo habían ido sus relaciones tras el fallecimiento de su madre.

En su llegada al restaurante, se encontró con un hombre con el que la cita no terminó de cuajar y Pedro, su acompañante, se mostró reacio a tener una segunda cita con ella. "Creo que le falta chispa", dijo Isabel, que se había animado a participar para encontrar a alguien que le diera más vida.

