Amaia también arrasaría en Tinder: es la concursante de 'OT' que más ligaría en la famosa 'app' Ecoteuve.es 1/02/2018 - 13:30 0 Comentarios

'City of Stars', la canción perfecta para una cita y Noemí Galera, la 'profe' más querida

¡No queda nada! La esperada gran final de Operación Triunfo está a la vuelta de la esquina y Tinder ha querido sumergirse en el fenómeno del año animando a los españoles a votar por sus favoritos. A través de una encuesta lanzada por la app para ligar, se han despejado dudas sobre cuáles son los concursantes de OT que más right swipes lograrían en Tinder.

Según los resultados, parece que Amaia -una de las grandes favoritas de esta edición- también arrasaría en la app. Según los resultados de la encuesta Tinder, Amaia es la favorita para ganar la gran final de OT, con más del 40% de los votos. ¿Habrá alguna sorpresa más?

El "right swipes" se lo llevan los finalistas. Casualidad o destino, el top5 de concursantes de OT que más swipe rights recibirían en la app (los que tendrían mayor posibilidad de ser elegidos) está compuesto justamente por los cinco finalistas que se verán las caras en la gran final. Conquistando corazones y oídos (y 20 puntos por encima del resto), se coloca Amaia, seguida de Aitana, Ana Guerra, Miriam y Alfred.

La canción para el perfecto "match"

En OT hemos escuchado pop, rock y hasta trap, pero si nos ponemos románticos, la canción que los españoles han elegido en la encuesta Tinder como la mejor para una perfecta cita es City of Stars con un 28,60%, de Amaia y Alfred. El dueto compuesto por Aitana y Cepeda en No puedo vivir sin ti también salió como una de las favoritas (con un 24,38%).

Otros temas que salieron a la luz para darle un toque romántico a la vida fueron Todo mi amor eres tú, que fue interpretada de nuevo por Amaia y Alfred (19,39%), y la fuerza de la canción grupal La Revolución Sexual.

La actuación más SuperLiked

En cuanto a la actuación favorita, Amaia sigue arrasando, ya que las actuaciones que triunfan entre los participantes de la encuesta Tinder son City of Stars y Shake it out, elegidas por un 20,35% de las personas que han participado en la encuesta. Mención especial para La Bikina, interpretada por Ana Guerra, que aparece como en la tercera posición.

¿Cita Tinder en la Academia?

Gracias al canal 24 horas, los espectadores han podido entrar de lleno en la Academia. Pero, ¿cuál sería la zona donde tendrían una cita Tinder? La terraza relax gana por una mayoría aplastante (elegida por casi el 50% de los encuestados), mientras que la sala de los Javis es de los espacios que menos triunfan (un 5,37%).

La profesora más querida

También hay "swipes" para los profes. Noemí Galera (25%) es la favorita, seguida de Mamen Márquez (13%) y Javier Calvo (11%).

PUBLICIDAD