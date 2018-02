Josep Pedrerol: "La plantilla debe demostrar que Zidane tenía razón"

"El Barça se ha gastado 400 millones, la comparación es 400 a 0", dijo

Josep Pedrerol ha retado a la plantilla del Real Madrid a demostrar que Zinedine Zidane no está equivocado con su decisión de no haber querido fichar a nadie en el mercado de fichajes de invierno que acaba de echar el cierre por apostar por los jugadores con los que comenzó la temporada.

"El club le dijo a Zidane que si quería a alguien y dijo que no y no está mal como manera de motivar a la plantilla. Les ha defendido a muerte y no viene nadie más, todos los clubes han fichado menos el Real Madrid y está plantilla debe demostrar que Zidane tenía razón. La apuesta es interesante. Fichar a un par de jugadores podría estropear el ambiente del vestuario que él controla de cierta manera", dijo el director de El Chiringuito.

Además, Josep Pedrerol señaló que hay brotes verdes en el Real Madrid, a pesar de que se critique a Zidane por no haber querido fichar. "Parece que el club debe imponer a Zidane los jugadores que no quiere. Zidane ha ganado en año y medios dos Champions y está convencido que con esta plantilla va a ganar la Decimotercera. Hay jugadores que están mejor que hace quince o veinte días, hay síntomas. Da la sensación de que este equipo puede estar en perfectas condiciones en un mes, aunque esto empieza en quince días".

Por su parte, el antimadridista Jota Jordi confesó estar alucinado por el análisis de Josep Pedrerol y aseguró que "parece que el Real Madrid está perfecto, pero está muy mal, y la dinámica es muy mala" y sentenció que "no es que se le vea mal, es que está mal", mientras que el director de El Chiringuito le recordó que las sensaciones al compararlas con el Barcelona son lógicas por las cifras de gasto. "El Barça se ha gastado 400 millones, la comparación es 400 a 0".

