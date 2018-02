David Broncano: "Firmaría tener la mitad de la carrera que acumula Buenafuente en el late night" Adrián Ruiz 8:39 - 1/02/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al presentador de 'La Resistencia', el nuevo programa de #0

"No doy mucha importancia a que digan que soy 'el chico de moda' en la comedia"

El humorista desvela el nombre de sus invitados deseados: "Roger Federer y Pablo Motos"

Desde que empezara a colaborar en Late Motiv, e incluso sustituir alguna vez a Andreu Buenafuente al frente del programa, son muchos los que auguraban que David Broncano se convertiría en el 'heredero' del catalán como gran referente del late night español. Pues bien, ya podemos decir que esto ha dejado de ser una simple conjetura para empezar a convertirse en toda una realidad.

Y es que el de Orcera (Jaén) cogerá las riendas esta noche del primer late late show que se ha hecho en España. Eso sí, a las 00.00, el horario que en nuestro país correspondería a un 'late' habitual. La Resistencia es su nombre y llegará a #0 (Dial 7 de Movistar+) en formato teatral -desde las tablas del Teatro Arlequín de la Gran Vía madrileña- para cumplir el sueño de Buenafuente en las manos de su discípulo.

"Siento entre cariño y envidia", bromeó Andreu durante la presentación del programa. "Cuando estaba en Barcelona y me planteaba hacer un late night desde Madrid, siempre me lo imaginaba en un teatro. Lo tenía muy claro. No lo conseguí, pero quien sí lo ha logrado es David. Y yo me pregunto: ¿Qué misterio hay en este chico joven, pero con cabeza de viejo, que consigue todo lo que no conseguimos los demás? Y no hay otro secreto que su talento y la capacidad que tiene para rodearse de gente muy buena", dijo el presentador y productor del formato augurándole "muchísimo futuro".

Broncano, por su parte, agradeció con humor la oportunidad que sus jefes le han dado. "Me siento mal por Andreu porque ha sido como robarle un polo flash a un niño", dijo entre risas. "Como cómico hacerlo en un teatro es increíble", añadió el humorista, que en palabras a ECOTEUVE.ES ha dado las claves de su nuevo proyecto.

¿Se tienen muchos nervios el día antes de debutar como presentador de su propio late late night?

Es una responsabilidad, pero yo es que soy muy tranquilo. Estos días Andreu y los demás me preguntan: ¿Estás nervioso? Y yo les respondo: Pero vamos a ver, si vosotros estáis nerviosos no me pongáis nervioso a mí. Yo estoy muy tranquilo, soy un inconsciente. (Ríe) Tengo la responsabilidad de que es un programa grande y que como cómico es algo guay, pero hoy he dormido ocho horas, mañana me iré a jugar al tenis antes del programa...

¿Cuándo empezó a coger forma este nuevo programa?

En junio ya habíamos comentado un par de cosillas, estaba en una fase previa pero la cadena estaba interesada y nosotros también. Hemos tenido suerte porque estas cosas siempre son jaleosas y lentas, pero estábamos a tope, la cadena también estaba convencida, así que ha surgido todo de forma sencilla y cómoda para todos.

¿De quién fue la idea de La Resistencia?

Nos gustaba mucho cómo estaba funcionando LocoMundo y creíamos que teníamos hueco y margen para hacer más cosas. LocoMundo mola mucho, pero nos daba pena que se nos quedaran chistes guardados en un tupper y nos apetecía ampliarlo. A mí, al equipo de guion, a la cadena también... así que perfecto.

¿Qué invitados va a tener?

No sabemos todavía. La primera semana vamos a mantenerlo hasta el final, por ver también qué pasa en los Goya. El primer día viene Antonio Resines, que se quedará como colaborador, y tendremos los invitados clásicos de un late night. Intentaremos no solaparnos con la gente que trae Late Motiv.

¿De qué va a ir la sección de Resines?

No se puede decir porque todavía no lo he hablado con él. Él me ha dicho que a tope, que se une a lo que queramos. Me ha invitado a un cocido la semana que viene y ya hablaremos de su sección.

¿Y cual le gustaría que pasaran por el programa?

Me gustaría tener a Roger Federer y a Pablo Motos. Serían mis dos invitados favoritos. Si viene Roger Federer, ese día sí que no dormiría ocho horas.

¿De qué quiere hablar en su nuevo espacio?

El programa tendrá una primera parte de actualidad y luego no hay nada concreto fijado. Vamos a ir jugando con lo que surja cada día. A mí siempre me encanta hacer grandes cosas de cosas pequeñas, coger algo pequeño y convertirlo en un evento internacional e intentaremos mantenerlo aquí también.

Muchos le comparan ya con Buenafuente. ¿En qué cree que se diferencian?

Pues tengo menos dinero y soy más joven, quitando eso, de resto somos dos cómicos. (Ríe). Es complicado, es que los cómicos cada uno tenemos nuestro rollo muy marcado. Igual los presentadores de informativos o de concursos se adaptan más al programa, pero nosotros haciendo un late night intentamos hacer las cosas que nos gustan a nosotros mismos. Nuestras diferencias son las que tenemos como cómicos: de estilo, de los temas que nos gustan... diferencias personales. Y que Andreu tiene muchísima más experiencia. Ojalá algún día yo tenga el peso y la clase que tiene él presentando programas.

Muchos dicen que es 'el chico de moda' en la comedia. ¿Cómo afronta uno esta etiqueta? ¿Le agobia o prefiere no darle importancia?

Pues no le doy mucha importancia. Cuando se decía 'Broncano el peor cómico de España' o 'el cómico de mierda de Broncano', que en realidad no sé si se ha dicho, también estaba muy tranquilo. (Ríe). Sería de tontos decir que no me gusta que hablen bien de mí, está muy bien y lo agradezco. Intento hacerlo bien en mi trabajo y que la comedia que hacemos le guste a la gente. A partir de ahí, encantado.

¿Alguna vez se imaginó llegando hasta donde está? ¿Era un objetivo o ha ido surgiendo?

Ha ido surgiendo bastante. Hasta hace no mucho ni me lo imaginaba. Yo no he tenido vocación de cómico de niño. Una cosa ha llevado a la otra y yo he ido surfeando la ola.

Lo que está claro es que siempre está bien rodeado. ¿Le gustaría que La Resistencia fuera un espacio de descubrimiento de nuevos humoristas?

Sí, por supuesto. Los cómicos que hay en el programa, la mayoría están súper consagrados y los admiro desde que era un chaval. Para mí es un orgullo estar junto a Ricardo Castella, Dani Rovira, Quequé, Ignatius... que son de los mejores cómicos de España y yo les he seguido toda mi vida. Para mí es precioso que estén ahí. Y de los que están ahí, quizá la menos conocida es Ter, que tiene muchísimos seguidores en Youtube y no la vamos a descubrir, pero sí que es la persona más nueva de los que estamos y es una máquina.

Buenafuente ha hecho de cortafuegos con usted en Late Motiv. ¿Hará ahora usted de cortafuegos con Ignatius?

(Ríe). Es curioso, porque en Late Motiv una de las cosas que más me gustaban era ir a trolear y conseguir que Andreu se pusiera nervioso, y ahora es un poco al revés. Ahora vendrán Ignatius, Ricardo y Resines a liármela a mí y habrá que ver cómo gestionarlo. Ahora tengo que tener en mente que el presentador soy yo, porque si por mi fuera, le daba un cóctel molotov a Ignatius para que quemara todo esto y la liara. A mí me encanta, pero ahora tendré que contener un poquito, pero bueno, poco a poco.

¿Se ve haciendo una larga carrera en el late night como Andreu o prefiere probar con otros formatos?

Me encantaría tener una carrera larga en el late night. Como cómico, hay pocas cosas que molen más que hacer un late night, porque te permite hacer monólogos, sketches, interactuar con gente... Yo firmaría tener la mitad de la carrera que tiene Andreu en el late night. La suerte es que esto es lo que todo cómico quiere hacer.

Aparte de Buenafuente, ¿qué otros presentadores, cómicos o comunicadores son sus referentes?

Varios de ellos están aquí en el programa. Aparte de ellos, a mí me vuelve loco Berto de toda la vida, me parece increíble todo lo que hace. Me encanta Raúl Cimas, Joaquín Reyes, Venga Monjas... Hay muchos cómicos buenos en España, hay mucho nivel.

Y de niño, ¿a qué humoristas seguía?

Desde que era pequeño veía mucho a Andreu y a Berto, les he admirado siempre. Veía también a los Chanantes, que son de muy cerca de mi pueblo y les imitaba y hablaba como ellos siempre. Y no es por ser redundante, pero a Ignatius le he admirado siempre y tenía fotos suyas en mi ordenador.

¿Por qué no funciona este tipo de programas en la televisión generalista?

Pues yo no lo entiendo. Esta pregunta es para hacérsela a los directivos de las cadenas. Intento no hacer análisis sobre estas cosas. Para mí es perfecto que se haga en #0, pero creo que, como cómico, molaría que se extendiese y hubiese más programas de humor en la televisión nacional generalista. A la gente le gustan las cosas de comedia, llenan los teatros, ven los programas y, como espectador, echo de menos más programas así en la televisión.

La vida moderna, de la SER, ha sido una de las semillas de todo esto. Antes era un programa más 'underground' y ahora, como ustedes mismos dicen, han entrado en el 'mainstream'. ¿En qué punto se trabaja más cómodo?

Como ha sido una cosa progresiva, hemos estado siempre cómodos en el proceso. Hemos hecho el mismo programa desde el principio, hemos hecho las cosas que nos apetecían cada día y a la gente le ha gustado hasta el punto de tener un alcance mayor. Trabajamos igual porque lo hacemos igual desde que venía una persona de público, a ahora que tiene muchos seguidores.

Pero, a la hora de hacer ciertos chistes, ¿os ponéis más filtros ahora que antes?

No, no. Mantenemos el mismo estilo mientras nos dejen.

¿Estará presente de alguna forma 'Moderdonia' en La Resistencia?

Hay que diferenciar y no vamos a hacer el mismo programa en dos sitios a la vez, sería absurdo. La Vida Moderna es la hostia, pero está en la SER y aquí haremos otro programas. Hay un espíritu general de comedia que está muy bien, y hay un equipo común de gente en varios proyectos a la vez y que entendemos la comedia de una forma parecida, pero van a ser cosas distintas.

Usted ya tiene su programa, Quequé el suyo... ¿para cuando un programa para Ignatius?

Ignatius... Yo espero que Televisión Canaria se anime y que Ignatius sea el nuevo Juan y Medio de Canarias. Debería.

