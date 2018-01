Frank Blanco desvela el sorprendente 'pique' que tuvo con Shakira en su programa de radio Ecoteuve.es 19:32 - 31/01/2018 0 Comentarios

El presentador cuenta en 'Zapeando' una anécdota con la cantante colombiana

El presentador de Zapeando ha publicado recientemente su libro Sobrevivir a los cuarenta, por lo que ha acudido a su propio programa "como invitado" para hablar sobre él mismo y comentar algunos aspectos de su obra que han asombrado a más de uno.

Tal y como lo ha descrito su compañera Cristina Pedroche, de pequeño era un poco "cabroncete", ya que insultaba a las amigas de su madre y hacía gamberradas.

Frank ha contado anécdotas de su vida muy llamativas o algunas experiencias sorprendentes que ha tenido con famosos. Por ejemplo, el "pique" que tuvo con Shakira cuando esta comenzó a estrenar sus éxitos en nuestro país y aún no era la conocida artista que es a día hoy.

Por aquel entonces, Frank Blanco llevaba un programa de radio al que la colombiana acudiría en directo. Su salida en el aire estaba programada para las siete y cuarto, ya que el programa finalizaba a las ocho.

Cuando el equipo de dirección le comunicó que la cantante estaba en un atasco y no llegaba al programa, Frank decidió contarle a los oyentes, que faltando quince minutos para terminar el programa, Shakira aún no había llegado, y aunque llevaba toda la tarde anunciando su presencia en el programa, no iba a acudir.

"Me quedé a gusto diciendo que me parece muy poco serio que una artista venga por primera vez y no cumpla lo acordado", comentó. A pesar de que quedaba poco tiempo, Shakira, con muy poca puntualidad, apareció en el estudio de radio finalmente.

Frank ha comentado que después de terminar el programa, fue cuando se enteró de que la cantante había oído todo lo que dijo de ella antes de que llegara.

