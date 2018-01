El veto de Belén Esteban a su ex Fran Álvarez para ir a 'Supervivientes' Ecoteuve.es 31/01/2018 - 17:50 2 Comentarios

"Allí acabas hablando de tu vida, a lo mejor ella tiene miedo", dice

La próxima edición de Supervivientes está a la vuelta de la esquina y Fran Álvarez apura sus opciones para ser elegido a viajar a la isla en los próximos meses. Ya hubo una vez que estuvo a punto, pero su delicado estado de salud por sus adicciones y el veto de Belén Esteban lo impidieron. Ahora, la historia parece repetirse...¿o no?

"Me encantaría, pero sé que está muy complicado porque ella me vetó. Si Belén dice no, es no. Soy la parte débil, está jugando con mi ilusión. Para mí es un reto, con el año que he pasado", asegura Fran en una entrevista a la revista Lecturas, en la que apunta a los posibles motivos por los que la Princesa del Pueblo le prohíbe participar: "Allí acabas hablando de tu vida y como parte de mi vida la he pasado con ella, a lo mejor tiene miedo".

Un deseo que ya pidió en su visita de hace unos meses a Viva la vida de Toñi Moreno: "Supervivientes sí que me hubiera hecho ilusión, la verdad que cuando firmé el precontrato no estaba en plenas condiciones y ahora sí me lo ofrecieran me encantaría porque sería un reto para mí".

Al mismo tiempo, Alvárez asegura que se sintió humillado: "Yo nunca humillaría a nadie, no soy como ella. Ella te ve hundido y te hunde más. No quiere que levantes la cabeza, ni que nadie sea superior a ella".

El ángel de la guardia de Belén

En la misma entrevista, Fran cuenta el dramático momento que vivió con ella. "La salvé la vida", dice. "Una vez creía que se me moría en mis brazos. Se me desplomaba. No había ambulancia en Paracuellos. Ahí sí qje lloré. Se moría en mis brazos. No se me olvidará en la vida".

PUBLICIDAD