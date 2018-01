Irene Junquera, al desnudo: sorprende a sus seguidores con un topless "desde el paraíso" Ecoteuve.es 31/01/2018 - 15:23 3 Comentarios

La periodista aparece a bordo de un barco mientras disfruta de unas vacaciones en Galápagos

Irene Junquera ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una foto en la que aparece en topless mientras disfruta de unos días de descanso "en el paraíso".

La periodista aparece de espaldas, mostrando el trasero a la cámara y sin la parte superior del bikini. "Si esto es el paraíso se dice y no pasa nada", escribe desde un barco mientras pasa unas vacaciones en las Islas Galápagos.



La periodista deportiva anima al mismo tiempo a la venezolana Eugenia Károlyi a hacer lo mismo que ella. "Sube la tuya que sé que tienes una igualita más que nada porque la hice yo... ¡daleeeee!".

Irene Junquera colabora actualmente con el canal deportivo GOL. Hace unos meses presentó con Risto Mejide All you need is love en Telecinco. Fue su primer proyecto fuera de Atresmedia, el grupo en el que había desarrollado casi toda su carrera. Allí participó en El Chiringuito y Zapeando. Incluso, llegó a dar las Campanadas en La Sexta.



Por sorpresa, Junquera se marchó a Mediaset para comenzar una nueva etapa que solo le ha permitido trabajar en el espacio de Mejide.

PUBLICIDAD