Fernando Jerez (#0): "Operación Triunfo' nos ha enseñado cómo tiene que volver 'Fama"

Operación Triunfo es sin duda el fenómeno televisivo del año y los directivos de las principales cadenas lo saben. Por eso, no es de extrañar que algunas de las claves de su éxito sean repetidas en otros programas de género similar. Así lo reconoce sin tapujos Fernando Jerez, director de #0, en palabras a ECOTEUVE.ES, a la hora de hablar de cómo se producirá el regreso de Fama, ¡a bailar! de la mano de Movistar+.

"Operación Triunfo nos ha hecho reflexionar sobre cómo tiene que volver Fama. OT tiene muchísimos aprendizajes y prácticamente todos son positivos", responde el directivo al ser preguntado si el talent de baile seguirá la fórmula del de TVE con su seguimiento a través del Canal 24 Horas.

Jerez ha hablado también su próximo estreno, un late late night conducido por David Broncano que llega este jueves a #0 bajo el nombre de La Resitencia. Además, ha dado algunas pistas del nuevo programa de Ángel Martín y Patricia Conde, del que ya ha avanzado que "ni se llamará Sé lo que hicisteis... ni será como Sé lo que hicisteis...".

¿Por qué se decidió apostar por un 'late late night'?

La idea surge de la propia evolución de David dentro de nuestra cadena. Somos muy fans de David, sabíamos de su potencial, que lo refrendó con su rol en Late Motiv y de ahí que hiciéramos LocoMundo. Cuando vimos LocoMundo, tardamos exactamente dos meses en decir: El siguiente paso es hacer un 'late' al estilo del que se hace en EEUU pero que nunca se ha hecho en nuestro país. Nuestra estructura lo permite porque es una estructura firme en horarios. Late Motiv va todos los días de 11 a 12 y queríamos hacer un bloque de 12 a 1 más golfo y más gamberro incluso que Late Motiv.

¿O sea que es un programa hecho a su medida?

Ha tenido la libertad para hacer el programa que a él le ha apetecido hacer. Es decir, David y prácticamente todos los grupos de cómicos que trabajan en Cero siempre lo destacan: la enorme libertad creativa que tienen a la hora de abordar los proyectos con nosotros.

Todos hablan de Broncano como 'el chico de moda' en la comedia. ¿Qué tiene él que no tengan otros humoristas?

Broncano tiene una cosa que es mu obvia: es único, no se parece a nada. Broncano tiene una personalidad que le hace ser completamente diferente prácticamente a todos los referentes que hay en la comedia de nuestro país. Aúna muchas cosas: tiene este punto popular de 'chico de Jaén' que lo mezcla perfectamente bien con la actualidad y con referencias de una persona muy preparada culturalmente hablando. No vamos a encontrar nada parecido a él, es un ejemplar único.

Broncano tiene a sus espaldas un ejército de seguidores muy jóvenes. ¿Es una forma de atraer a este público tan requerido a la plataforma?

El público joven, que es el público infiel al consumo audiovisual, siempre hemos intentado que esté bien representado dentro de los programas que ponemos en marcha. Pero es cierto que David es adorado por un tramo de gente joven que nos interesa mucho que se sientan cómodos en Movistar+.

En la búsqueda de ese objetivo, ¿los contenidos de su programa también se compartirán a través de Youtube?

Yo creo que una cosa que ha hecho #0 muy bien es su trabajo dentro de los entornos digitales. Nosotros tenemos un enorme potencial y es una realidad porque lo vemos con el impacto que tienen en la red los contenidos de Late Motiv o Ilustres Ignorantes. En ese sentido, David solo puede mejorarnos porque cualquier cosa que haga en las redes va a tener una inmediata repercusión.

Movistar+ apuesta fuerte por el humor. ¿De qué manera beneficia a la cadena (#0)?

Desde el punto de vista de los consumos, los de comedia son los programas más seguidos de #0. No solo en lineal, sino que también en diferido. LocoMundo no tiene subidas solo los martes en su horario de emisión, sino que tiene un montón de descargas a través de nuestro servicio bajo demanda. Con lo cual, creo que la comedia se ha revelado como el pilar fundamental de #0 y vamos a ir incorporando cada vez más valor vía programas. Empezamos con dos (Ilustres ignorantes y Late Motiv), lo multiplicamos por dos en un año y ahora lo vamos a multiplicar casi por dos esos cuatro.

Uno de los que ya se ha confirmado es el de Patricia Conde y Ángel Martín. ¿Por qué no será al frente de Sé lo que hicisteis...?

Ni se llamará igual, ni va a ser igual que Sé lo que hicisteis. Creo que hablar de la televisión como se hablaba de manera cáustica cuando empezó SLQH era muy innovador y pionero en esos momentos. Ya no es tan pionero y tan innovador. De hecho, Sé lo que hicisteis... se encontró con un problema importante, que era poder hablar con libertad de otras cadenas utilizando sus imágenes. Creo que hay otro momento y muchos programas que hablan de la televisión y eso es algo que se estandarizó. Lo que queremos es con otro tipo de contenidos mantener el rol maravilloso que tienen Ángel y Patricia como cómicos.

Ellos llevaban meses publicando imágenes juntos, mientras que la cadena no confirmaba nada. ¿Por qué se ha tardado tanto en comunicar la noticia?

Básicamente, porque no había nada cerrado. Nosotros llevamos tiempo trabajando con esa posibilidad, pero no se pudo comunicar hasta que no estuvo todo firmado.

Leyendo la sinopsis del programa hay quien puede verle semejanzas con Likes. ¿En qué se diferenciarán?

La diferencia es que no es un magacín, es un programa de comedia. Esa es la clave. Likes al final hablaba de actualidad vía redes sociales, un programa estupendo con entrevistas buenísimas y música en directo. Este es un programa puro de comedia y estricto de guion.

Por lo que ellos han publicado, veremos a otros rostros de ese universo, como Miki Nadal o Dani Mateo...

En eso es en lo que ahora estamos trabajando.

¿Cuando verá por fin la luz?

Llegan prontito, muy prontito.

¿Por qué se tomó la decisión de cancelar Likes?

Digamos que con Likes dimos un pequeño salto mortal. Decidimos hacer un magacín que hablara desde el punto de vista de las redes sociales. Lo fuimos afinando como se hace con todos los programas diarios, pero la realidad es que no nos funcionaba desde los consumos. Los consumos eran muy bajos y tampoco acabo de entender el por qué. Había muchas cosas y cosas que eran muy interesante. Probablemente, estaban en horarios muy complicados. Empezó estando a las 9 de la noche y su paso a las 3 de la tarde coincidió con la irrupción del procés catalán. Con lo cual, la sobremesa era claramente un lugar casi secuestrado para hablar de Cataluña.

Otro programa que regresa de la mano de #0 es Fama. ¿Mantendrá finalmente el nombre?

Sí, se llamará Fama, ¡a bailar!

¿Y será su mecánica será igual a la que tenía en Cuatro?

De esto ya hablaremos, ya os lo contaremos.

¿Se podrá seguir a través de un Canal 24 Horas?

(Ríe). Tampoco lo puedo decir, lo dejamos para cuando corresponda.

¿Pero se trabaja con esta posibilidad viendo el efecto que ha tenido el de OT en su seguimiento?

Operación Triunfo nos ha hecho reflexionar sobre cómo tiene que volver Fama. OT tiene muchísimos aprendizajes y prácticamente todos son positivos. Es el fenómeno de la televisión en abierto de este país. Tiene muchos aprendizajes de los que, evidentemente, Cero y Zeppelin se tienen que aprovechar.

¿Cuando se tomó la decisión de recuperar el formato?

Es una decisión de hace relativamente poco tiempo. A nosotros nos apetecía hacer un talent show desde el inicio, lo único es que empezaron a salir muchos talents musicales y no podían caber más. Nosotros hicimos el intento con A Capela, un programa más pequeño y con menos ambición. Pero de un tiempo a esta parte, nos apetecía hacer algo en el territorio de los talents que, por lo menos, fuera diferencial. Y nos dimos cuenta de que el baile no estaba representado.

Encima tenían a Paula Vázquez en la casa...

Teníamos a Paula y teníamos a un equipo que conoce muy bien lo que fue Fama.

¿Se verá íntegro en Movistar+ o se podrá seguir de otra forma?

Pronto lo diremos, pero insisto en que hemos aprendido mucho y positivamente de las cosas que han pasado con OT.

¿Para cuando la segunda temporada de El puente?

La edición es en Vietnam y sinceramente no sé exactamente cuando se emitirá. Este verano tiene un hecho diferencial muy grande, que es el Mundial. Cuando hay consumos de Mundial se para un poco el mundo, pero estamos estudiando la posibilidad de que El Puente sea uno de nuestros estrenos para septiembre.

