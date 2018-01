La pregunta más comprometida que dejó "anonadada" a esta mujer en 'First Dates': "¡Es un salido!" Ecoteuve.es 31/01/2018 - 9:53 0 Comentarios

"¿En serio me estás preguntando eso? Me he quedado un poco anonadada"

En First Dates hemos visto clientes de todo tipo. Los hay de lo más vergonzosos hasta de lo más atrevido. Es el caso de Jean, un hombre de 38 años que no se cortó nada en realizar preguntas íntimas a su acompañante, María.

La cita parecía tener un buen color y ambos comensales empezaban a conocerse el uno al otro. "¿Una comida especial que te diga que si te la hace ese chico, me caso?", planteó él a lo que ella respondió: "Comida no, un masaje". Una contestación que Jean aprovechó para sacar el sexo a escena: "Algo me hizo recordar el masaje tántrico".

María quiso salir del paso con el pescado: "Se está desmenuzando todo esto por aquí". Pero Jean volvió al ataque preguntándole por su parte "pícara". "¿En serio me estás preguntando eso? Me he quedado un poco anonadada", respondió María.

Sin embargo, él siguió insistiendo: "¿Cómo eres en la tranquilidad? ¿Eres fogosa, tranquila?" "Uy, yo no puedo responder a eso, me parece muy pronto para hablar de ello. Soy reservada", cortó rápido otra vez María.

Después de la cena, ella opinó sobre lo ocurrido a cámara: "Que hable de sexo en la primera cita, tan directo, me hace pensar que una persona, busca eso de ti. Vamos, que es un salido". Mientras, a Jean aun mantiene la esperanza de que ella pudiera ser "más sensual, femenina y jocosa".

