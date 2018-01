Antonio Pampliega viaja al Congo para investigar sobre la explotación del coltán Ecoteuve.es 19:50 - 30/01/2018 0 Comentarios

"La lección con la que yo me quedo me la transmitieron las víctimas de esta barbarie: no hay que rendirse nunca"

Mediaset promociona la película 'El cuaderno de Sara', que refleja la realidad del Congo

El fotoperiodista Antonio Pampliega, especializado en cubrir información desde los lugares más conflictivos y peligrosos del planeta como Siria o Irak, se pone al frente de Pasaporte Pampliega: coltán, mineral de sangre, un reportaje especial producido por Cuatro en colaboración con Cuerdos de Atar que se emite el martes 30 (22.45).

La explotación del coltán, un mineral imprescindible para fabricar instrumentos básicos en la era de la comunicación como móviles, consolas o videojuegos, mueve miles de millones de dólares en el mercado negro y ha generado una tupida red de tráfico llevada a cabo por mafias internacionales. Denunciar esta situación desde el propio terreno es exponer la vida a un riesgo inmediato de muerte.

"El objetivo de nuestro reportaje es poner el Congo en el mapa y que deje de ser un 'agujero negro' informativo", explica el propio Antonio Pampliega. "Es sorprendente el nivel de violencia que hay en este país. Después de diez años cubriendo conflictos bélicos, el Congo es uno de los peores destinos en los que he trabajado. Hay que contar el sufrimiento al que están sometidos millones de personas por culpa del coltán, las condiciones a las que están sometidos los trabajadores de las minas, niños, mujeres y hombres prácticamente esclavizados".

El Congo, una zona sometida por los traficantes

Más del 80% del coltán que existe en el mundo procede del Congo. A pesar de los numerosos intentos de legalizar la extracción de este mineral o las medidas adoptadas por Naciones Unidas e impulsadas por grandes potencias como Estados Unidos, el país está sometido por guerrillas y traficantes capaces de esclavizar a poblaciones enteras para conseguir este preciado material.

"El Congo es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales pero curiosamente es el tercero más pobre", apostilla Pampliega. Coltán, mineral de sangre mostrará cómo funcionan estas minas, hablará con responsables de la ONU que trabajan sobre el terreno y mostrará el crudo testimonio de mujeres y niños que hoy están bajo el auxilio de ONG internacionales y que han sobrevivido a matanzas y vejaciones.

"Tengo muchísimas imágenes grabadas en la mente después de tantos años cubriendo guerras, pero enfrentarme a testimonios de víctimas y descubrir una realidad tan salvaje como esta, incluso a mí se me escapaba. El ser humano es aún más cruel de lo que yo creía", recuerda Pampliega. "No entiendo ese grado de ensañamiento con mujeres y niños. Sus testimonios tienen que ser escuchados para llegar al espectador y empatizar con un conflicto que queda muy lejos".

El corresponsal de guerra y su equipo visitarán las localidades de Butembo y Beni, en el noroeste del país, la zona más conflictiva del Congo. Allí, en los últimos meses, centenares de personas han sido masacradas por las guerrillas. Pampliega patrullará con un batallón de soldados de la ONU, en combate permanente con la guerrilla Mai-Mai y charlará con trabajadores de organizaciones de ayuda para explicar la situación en la que viven y cómo se puede ayudar al Congo.

"Este reportaje debe servirnos para extraer muchas lecciones", explica Pampliega. "La lección con la que yo me quedo me la transmitieron las víctimas de esta barbarie: no hay que rendirse nunca. Hay que luchar y tratar de cambiar las cosas porque mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas es capaz de cambiar el mundo".

El tráfico del coltán, una realidad reflejada en la película El cuaderno de Sara de Telecinco Cinema

La emisión en Cuatro de Pasaporte Pampliega: Coltán, mineral de sangre coincide en la semana del estreno en cines de la nueva película de Telecinco Cinema, El cuaderno de Sara. Esta cinta protagonizada por Belén Rueda cuenta la historia de Laura, una mujer desesperada por localizar a su hermana desaparecida en medio de la selva del Congo. Por este motivo, Laura viaja hasta Uganda para iniciar un peligroso viaje al corazón de África, un territorio dominado por los señores de la guerra.

Antonio Pampliega, fotoperiodista curtido en los horrores de la guerra

El fotoperiodista Antonio Pampliega (Madrid, 1982) es un freelance encargado de cubrir algunos de los conflictos internacionales más violentos como Irak, Líbano, Pakistán, Egipto, Afganistán, Haití, Honduras, Somalia o Sudán. Fue secuestrado por una facción de Al Qaeda en Siria. Precisamente allí fue donde se dio a conocer al gran público con su participación en el reportaje Infiltrados, que Cuatro emitió en mayo de 2015.

Permaneció retenido junto con otros dos periodistas españoles durante 299 días. Un cautiverio del que consiguió salir con vida en 2016 y cuyos demonios exorcizó con la publicación del libro En la oscuridad. La escritura fue la terapia para seguir dedicándose a su pasión: "Darle voz a las víctimas que existen en todas las guerras y conflictos internacionales para que nos abran los ojos y hagan comprender su sufrimiento".

