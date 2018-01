Charlotte Caniggia ('GH VIP 4'), irreconocible tras un brutal adelgazamiento a golpe de bisturí Ecoteuve.es 30/01/2018 - 19:12 0 Comentarios

La ex concursante del reality de Telecinco confiesa sus pasos por el quirófano

Charlotte Caniggia, concursante de la cuarta edición de Gran Hermano VIP 4, ha preocupado a sus fans después de compartir unas fotografías en sus redes sociales en las que evidencia el brutal cambio de aspecto que ha sufrido en los últimos meses.

La argentina, que protagonizó una gran bronca con Carlos Lozano -tras la cual restregó su cepillo de dientes por la taza del váter-, ha cambiado radicalmente su imagen. La hija del ex futbolista se ha desprendido de su melena rubia optando por un moreno más acorde a su color de pelo natural.

No obstante, lo que más ha resaltado es la brutal pérdida de peso que ha sufrido desde que entrara en la casa de Guadalix de la Sierra. Y aunque al principio Caniggia fue criticada de hacer apología de la extrema delgadez al abusar del photoshop en sus fotos, parece que ahora ha cumplido sus deseos de reducir la constitución de su cuerpo con la ayuda de un cirujano.

Charlotte lo ha confesado, tal y como recoge Kiko Hernández, en un programa de televisión en el que le preguntaron por su rutina de entrenamiento y su dieta para haber adelgazado tanto. "No voy al gimnasio, para nada. No me gusta ir al gimnasio, ¡prefiero operarme! Y ya está, me sacan la grasa de una vez (...) Mi mamá dice que la gente que está aburrida y al pedo va al gimnasio. Yo vivo en Puerto Madero y veo tanta gente corriendo a la noche y digo '¿qué les pasa en la cabeza?' No entiendo, prefiero hacer otras cosas", declara.

El único 'sacrificio' que sí ha asumido ha sido el de reducir el consumo de bebidas alcohólicas: "Ahora estoy más flaca porque no estoy tomando alcohol (...) No es que fuera alcohólica, pero disfruto del alcohol", reconoce.

