Ana Rosa carga contra Puigdemont por jugar al despiste en Cataluña: "No le veo ninguna gracia" Ecoteuve.es 30/01/2018 - 14:02 0 Comentarios

La presentadora comenta la polémica imagen compartida por el político

Carles Puigdemont sorprendió este lunes a todos al compartir una misteriosa imagen en su cuenta oficial de Instagram. En ella, se podía ver una vía muy próxima al Parlament de Cataluña, jugando con la posibilidad de que se podía presentar este martes para el debate de investudira.

"A 24 horas de la investidura. Por el país. Por las libertades. Por nuestras instituciones. Por la democracia. Por la dignidad. Por el futuro, por ti. República catalana", escribió el líder de Junts per Catalunya en el texto que acompaña a la instantánea.

"Yo francamente no le encuentro la gracia a todo esto. Supongo que las 3.000 empresas que se han ido no le encuentran la gracia a todo esto, seguro que la gente que ha perdido su trabajo no le encuentra la gracia a todo esto", empezó diciendo. "Los empresarios que están perdiendo sus ingresos, el turismo que está bajando, los hoteles, los restaurantes... La gracia de este pulso absurdo tiene que llegar a su fin", sentenció crítica la presentadora.

PUBLICIDAD